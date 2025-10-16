У Чернігові з'явиться сквер імені Дональда Трампа: реакція жителів (фото)

Сквер "Казка" в мікрорайоні Шерстянка в Чернігові тепер матиме ім'я президента США Дональда Трампа. Місцеві жителі вже відреагували на таке рішення мерії.

Відповідне рішення підтримали 22 депутати на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради 16 жовтня, повідомляє "Суспільне".

Ініціатором перейменування стала голова фракції "Європейська солідарність" Марина Семененко.

"У Чернігові тепер є сквер Трампа. Наступний крок — звернення до Президента США та його родини. Запросимо до міста-героя в гості!" — написала вона в Facebook, опублікувавши фото пояснювальної записки, підписи депутатів та інші документи.

Згідно з інформацією, опублікованою в пояснювальній записці, сквер перейменували "з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відновлення міста-героя Чернігова"

"Мешканці Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівської премії миру", — свідчить текст.

Реакція жителів

Новина викликала резонанс не тільки в ЗМІ, а й серед жителів Чернігова.

"Що за маячня? Маразм процвітає. Немає ж більше питань і потреб у місті, як це, і головне, підписували ж", "О, так, чорт забирай! Треба ще проспект Кондолізи Райс", "Вам там що, нічого робити? Ви запитали в людей? Хіба нам потрібен сквер імені ще однієї рудої нехорошої людини?", "Можна Україну 53 штатом зробить, тоді все вирішиться", — обурюються під постом Семененко.

Однак були й ті, хто зацінив таке рішення.

"Хороший хід, нічого не скажеш. Як то кажуть — "прогин зараховано" А якщо серйозно, то, знаючи психологічні особливості пана Президента, це може спрацювати. Особливо, якщо повідомити, що над парком його імені літають, і, не дай Боже, падають на нього рашистські дрони. Отже, висновок: усе, що сприятиме нашій перемозі, треба робити і робити негайно! Тримаємося! ПС. Ніхто не заважатиме в майбутньому цей парк назвати ще чимось корисним іменем", — написав один із користувачів.

П'ять років тому у сквері "Казка" провели ремонтні роботи

