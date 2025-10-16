В Чернигове появится сквер имени Дональда Трампа: реакция жителей (фото)

Сквер "Сказка" в микрорайоне Шерстянка в Чернигове теперь будет носить имя президента США Дональда Трампа. Местные жители уже отреагировали на такое решение мэрии.

Соответствующее решение поддержали 22 депутата на 46-й внеочередной сессии Черниговского горсовета 16 октября, сообщает "Суспільне".

Инициатором переименования стала глава фракции "Европейская солидарность" Марина Семененко.

"В Чернигове теперь есть сквер Трампа. Следующий шаг – обращение к Президенту США и его семье. Пригласим в город-герой в гости!" – написала она в Facebook, опубликовав фото пояснительной записки, подписи депутатов и другие документы.

Согласно информации, опубликованной в пояснительной записке, сквер переименовали "в целях чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигова"

"Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно Дональду Трампу удастся приложить усилия для прекращения очередной войны и достижения устойчивого мира. Мы верим, что именно за это он может заслуженно стать лауреатом Нобелевской премии мира", – гласит текст.

Реакция жителей

Новость вызвала резонанс не только в СМИ, но и среди жителей Чернигова.

"Что за бред? Маразм процветает. Нет же больше вопросов и потребностей в городе, как это, и главное, подписывали же", "О, да, черт возьми! Надо еще проспект Кондолизы Райс", "Вам там что, нечего делать? Вы спросили у людей? Разве нам нужен сквер имени еще одного рыжего нехорошего человека?", "Можно Украину 53 штатом сделает, тогда все решится", – негодуют под постом Семененко.

Однако были и те, кто заценил такое решение.

"Хороший ход, ничего не скажешь. Как говорится — "прогиб засчитан" А если серьезно, то, зная психологические особенности господина Президента, это может сработать. Особенно, если сообщить, что над парком его имени летают, и, не дай Бог, падают на него рашистские дроны. Итак, вывод: Все, что будет способствовать нашей победе, надо делать и делать немедленно! Держимся! ПС. Никто не будет мешать в будущем этот парк назвать еще чем-нибудь полезным именем", – написал один из пользователей.

Пять лет назад в сквере "Сказка" провели ремонтные работы

