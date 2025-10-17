"Конча-Заспу" закрили на карантин через скажену лисицю, — Держпродспоживслужба

Через дику лисицю зі сказом, виявлену на території Голосіївського району Києва, у столиці ввели карантин.

Відповідне рішення ухвалили після засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА), повідомляють на сторінці Головного управління Держпродспоживслужби України в Києві.

У зв'язку з виявленням випадку сказу введено карантинні обмеження на території будинку відпочинку "Конча Заспа" (Столичне шосе, 24) і в зоні радіусом 10 км навколо осередку інфекції.

Комісія також затвердила план заходів із ліквідації сказу тварин у Голосіївському районі та визначила зону загрози, прилеглу до карантинної території.

Жителів столиці закликали дотримуватися правил безпеки:

не контактувати з дикими та безпритульними тваринами;

вакцинувати домашніх тварин проти сказу;

у разі укусу або подряпини тварини негайно звертатися до медичного закладу.

Сказ: що потрібно знати про смертельно небезпечне захворювання

Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без своєчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100% хворих людей помирають.

Головними переносниками сказу є дикі тварини: лисиці, кажани, щури, їжаки, єноти.

Людина або тварина може заразитися сказом, якщо їх укусить, подряпає або обслюнявить пошкоджені шкірні покриви інфікована тварина.

Як діяти, якщо вас вкусила скажена тварина або на рану потрапила її слина

ретельно (не менше 10-15 хвилин) промивати місце ураження проточною водою з милом;

обробити краї рани або подряпини антисептиком або спиртовим розчином і накласти асептичну пов'язку;

якщо рана сильно кровить або це артеріальна кровотеча — потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу;

якомога швидше звернутися по допомогу для проведення щеплення антирабічною вакциною. Графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, 14-й і 28-й. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання в 96-99% випадків.

Нагадаємо, кажани в Україні почали нападати на людей.

Також повідомлялося, що вчені з'ясували: ймовірність померти від падіння астероїда вища, ніж від сказу.