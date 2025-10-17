Підтримайте нас RU
"Конча-Заспу" закрили на карантин через скажену лисицю, — Держпродспоживслужба

Лисицю зі сказом виявлено в Києві
На території Голосіївського району виявили заражену сказом лисицю | Фото: Regnum

Через дику лисицю зі сказом, виявлену на території Голосіївського району Києва, у столиці ввели карантин.

Відповідне рішення ухвалили після засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА), повідомляють на сторінці Головного управління Держпродспоживслужби України в Києві.

У зв'язку з виявленням випадку сказу введено карантинні обмеження на території будинку відпочинку "Конча Заспа" (Столичне шосе, 24) і в зоні радіусом 10 км навколо осередку інфекції.

Комісія також затвердила план заходів із ліквідації сказу тварин у Голосіївському районі та визначила зону загрози, прилеглу до карантинної території.

Жителів столиці закликали дотримуватися правил безпеки:

  • не контактувати з дикими та безпритульними тваринами;
  • вакцинувати домашніх тварин проти сказу;
  • у разі укусу або подряпини тварини негайно звертатися до медичного закладу.

Сказ: що потрібно знати про смертельно небезпечне захворювання

Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без своєчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100% хворих людей помирають.

Головними переносниками сказу є дикі тварини: лисиці, кажани, щури, їжаки, єноти.

Людина або тварина може заразитися сказом, якщо їх укусить, подряпає або обслюнявить пошкоджені шкірні покриви інфікована тварина.

Як діяти, якщо вас вкусила скажена тварина або на рану потрапила її слина

  • ретельно (не менше 10-15 хвилин) промивати місце ураження проточною водою з милом;
  • обробити краї рани або подряпини антисептиком або спиртовим розчином і накласти асептичну пов'язку;
  • якщо рана сильно кровить або це артеріальна кровотеча — потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу;
  • якомога швидше звернутися по допомогу для проведення щеплення антирабічною вакциною. Графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, 14-й і 28-й. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання в 96-99% випадків.

Нагадаємо, кажани в Україні почали нападати на людей.

Також повідомлялося, що вчені з'ясували: ймовірність померти від падіння астероїда вища, ніж від сказу.