"Конча-Заспу" закрыли на карантин из-за бешеной лисы, – Госпродпотребслужба

Из-за дикой лисы с бешенством, обнаруженной на территории Голосеевского района Киева, в столице ввели карантин.

Соответствующее решение приняли после заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном органе Киевского городского совета (КГГА), сообщается на странице Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Киеве.

В связи с выявлением случая бешенства введены карантинные ограничения на территории дома отдыха "Конча Заспа" (Столичное шоссе, 24) и в зоне радиусом 10 км вокруг очага инфекции.

Комиссия также утвердила план мероприятий по ликвидации бешенства животных в Голосеевском районе и определила зону угрозы, прилегающую к карантинной территории.

Жителей столицы призвали соблюдать правила безопасности:

не контактировать с дикими и беспризорными животными;

вакцинировать домашних животных против бешенства;

в случае укуса или царапины животного немедленно обращаться в медицинское учреждение.

Бешенство: что нужно знать о смертельно опасном заболевании

Бешенство – это вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней для человека. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов без своевременно начатого лечения становится неизлечимым – 100% больных людей умирают.

Главными переносчиками бешенства являются дикие животные: лисы, летучие мыши, крысы, ежи, еноты.

Человек или животное может заразиться бешенством, если их укусит, поцарапает или обслюнявит поврежденные кожные покровы инфицированное животное.

Как действовать, если вас укусило бешеное животное или на рану попала его слюна

тщательно(не менее 10-15 минут) промывать место поражения проточной водой с мылом;

обработать края раны или царапины антисептиком или спиртовым раствором и наложить асептическую повязку;

если рана сильно кровит или это артериальное кровотечение – нужно срочно вызвать скорую медицинскую помощь;

как можно скорее обратиться за помощью для проведения прививки антирабической вакциной. График вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в третий, седьмой, 14-й и 28-й. Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев.

