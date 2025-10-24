Убивство Парубія: підозрюваному інкримінували держзраду після огляду телефону (відео)

За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд продовжив тримання під вартою 52-річного львів'янина Михайла Сцельникова, підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Його судять одразу за трьома статтями Кримінального кодексу, причому про останню підозру йому повідомили через кілька днів після затримання.

Чоловік і далі перебуватиме під вартою без права внесення застави, розповіли в Офісі генпрокурора.

Сцельникова обвинувачують одразу за кількома статтями Кримінального Кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв'язку з його державною або громадською діяльністю) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Михайла Сцельникова обвинувачують одразу за кількома статтями ККУ

Водночас про підозру в держзраді (111 ст. ККУ) львів'янину оголосили не одразу, а через три дні після затримання.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет після засідання повідомив журналістам, що підсудний співпрацював із російськими спецслужбами.

"Фотографії розташування певних об'єктів ЗСУ, ешелонів з паливом, які він скидав своєму куратору. Ми не говоримо про те, що це ризик. Ми говоримо про те, що це — встановлений факт. І саме тому йому інкриміновано 111 статтю. Це сталося після того, як ми вивчили телефон".

Він пояснив, що тільки після огляду телефону з кадрами співпраці зі спецслужбами РФ слідчі змогли на законній підставі повідомити йому про ще одну підозру.

Справа про вбивство Андрія Парубія: що відомо

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Злочинець вистрілив вісім разів і втік.

Затриманий наступного дня на території Хмельницької області підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія в залі суду 2 вересня зізнався у скоєному і заявив, що це було "особистою помстою українській владі".

Оприлюднені на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень дані свідчили, що у квартирі підозрюваного знайшли значок "За взяття Будапешта" і 33 ордени та медалі СРСР.

Журналісти "Телебачення Торонто" в опублікованому 7 вересня розслідуванні розповіли, що підозрюваний у вбивстві Парубія Сцельников ненавидів українську владу, виправдовував Росію і Йосипа Сталіна.

Нагадаємо, слідство засекретило матеріали у справі Парубія.

Також раніше повідомлялося, що в ГУР відповіли, чи обміняють підозрюваного у вбивстві Парубія.