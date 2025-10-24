Убийство Парубия: подозреваемому инкриминировали госизмену после осмотра телефона (видео)

По ходатайству Львовской областной прокуратуры суд продолжил содержание под стражей 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Его судят сразу по трем статьям Уголовного кодекса, причем о последнем подозрении ему сообщили через несколько дней после задержания.

Мужчина и дальше будет находиться под стражей без права внесения залога, рассказали в Офисе генпрокурора.

Сцельникова обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Михаил Сцельников обвиняется сразу по нескольким статься УКУ

При этом о подозрении в госизмене (111 ст. УКУ) львовянину объявили не сразу, а через три дня после задержания.

Как рассказал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет после заседания сообщил журналистам, что подсудимый сотрудничал с российскими спецслужбами.

"Фотографии расположения определенных объектов ВСУ, эшелонов с топливом, которые он сбрасывал своему куратору. Мы не говорим о том, что это риск. Мы говорим о том, что это – установленный факт. И именно поэтому ему инкриминирована 111 статья. Это произошло после того, как мы изучили телефон".

Он объяснил, что только после осмотра телефона с кадрами сотрудничества со спецслужбами РФ следователи смогли на законном основании сообщить ему о еще одном подозрении.

Дело об убийстве Андрея Парубия: что известно

Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове 30 августа 2025 года. Преступник выстрелил восемь раз и скрылся.

Задержанный на следующий день на территории Хмельницкой области подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в зале суда 2 сентября признался в содеянном и заявил, что это было "личной местью украинской власти".

Обнародованные на сайте Единого государственного реестра судебных решений данные свидетельствовали, что в квартире подозреваемого нашли значок "За взятие Будапешта" и 33 ордена и медали СССР.

Журналисты "Телевидения Торонто" в опубликованном 7 сентября расследовании рассказали, что подозреваемый в убийстве Парубия Сцельников ненавидел украинскую власть, оправдывал Россию и Иосифа Сталина.

Напомним, следствие засекретило материалы по делу Парубия.

Также ранее сообщалось, что в ГУР ответили, обменяют ли подозреваемого в убийстве Парубия.