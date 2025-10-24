4 загиблих і 12 поранених: поліція розкрила деталі після вибуху гранати в Житомирській області

Чоловіком, який підірвав гранату на залізничній станції "Овруч" Коростенського району Житомирської області, виявився 23-річний житель Харкова.

Вибух стався не в поїзді, як раніше повідомили ЗМІ, а на пероні, розповіли перші деталі трагедії в Національній поліції України. Подія сталася приблизно о 10:50 ранку 24 жовтня.

"Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів дизель-поїзда. У цей час на пероні один із них дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті цей чоловік, 23-річний житель Харкова, загинув. Також смертельні поранення дістали ще три жінки віком 29, 58 і 82 років, усі — мешканки Коростенщини. Серед загиблих — прикордонниця", — уточнили правоохоронці.

Станом на 13:00 було відомо про 12 поранених. Наразі всі вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, відділ поліції №1 Коростенського райуправління, поліцейські вибухотехніки, криміналісти та інші екстрені служби.

