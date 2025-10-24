4 погибших и 12 раненых: полиция раскрыла детали после взрыва гранаты в Житомирской области

Мужчиной, который взорвал гранату на железнодорожной станции "Овруч" Коростенского района Житомирской области, оказался 23-летний житель Харькова.

Взрыв произошел не в поезде, как ранее сообщили СМИ, а на перроне, рассказали первые детали трагедии в Национальной полиции Украины. Происшествие случилось около 10:50 утра 24 октября.

"Предварительно установлено, что работники ГПСУ проводили проверку документов у пассажиров дизель-поезда. В это время на перроне один из них достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв. В результате этот мужчина, 23-летний житель Харькова, погиб. Также смертельные ранения получили еще три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет, все – жительницы Коростенщины. Среди погибших – пограничница", – уточнили правоохранители.

По состоянию на 13:00 было известно о 12 раненых. В настоящее время все они находятся в медицинском учреждении и получают необходимую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области, отдел полиции №1 Коростенского райуправления, полицейские взрывотехники, криминалисты и другие экстренные службы.

Напомним, СМИ писали о том, что мужчина, взорвавший гранату, якобы находился в розыске.

Также сообщалось, что под Николаевом нетрезвый военный бросил гранату "Ф-1" в ТЦК.