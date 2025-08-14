Под Николаевом нетрезвый военный бросил гранату "Ф-1" в ТЦК: что решил суд

Украинец, который сбежал с военной службы, поссорился с женой и выпил. Найдя в рюкзаке гранату, он отправился в ТЦК.

На скамье подсудимых оказался старший солдат ВСУ из поселка Еланец, который на момент преступления служил боевым медиком. Он — женат и воспитывает двух несовершеннолетних детей. Эти и другие детали известны из приговора Вознесенского горрайонного суда от 11 августа, обнародованного в госреестре.

В 20:26 вечера 24 февраля военный бросил на территорию ТЦК оборонительную осколочную ручную гранату модели "Ф-1". В результате взрыва были повреждены две служебные машины, среди работников и призывников никто не пострадал. Кроме того, выяснилось, что защитник приобрел эту гранату незаконно у неустановленного лица.

Сам старший солдат признал вину и все подтвердил. Он заверил, что искренне раскаивается. Его действия квалифицировали как препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и незаконное приобретение боеприпасов.

Военнослужащий заключил соглашение с прокурором, по которому согласился полностью признать вину и получить окончательное наказание — 5 лет заключения (5 лет по первой статье и 3 года по второй). Суд убедился, что договоренность была достигнута добровольно, бывшему боевому медику никто не угрожал и не принуждал к этому.

Суд отметил, что военный совершил тяжкие преступления, но утвердил соглашение и назначил ему обещанные прокурором 5 лет за решеткой. При этом период с 25 февраля по 10 августа, когда мужчина был предварительно заключен, ему засчитают в срок в формате "день за день".

Ранее в Центральном районном суде Николаева сообщали, что 43-военный, который забросил гранату на территорию одного из ТЦК Вознесенского района, находился в СОЧ (самовольное оставление части). Отмечалось, что мужчина негативно относился к деятельности военкоматов.

На суде украинец объяснил, что поссорился с женой и был пьян, а гранату якобы нашел среди своих вещей в рюкзаке.

Напомним, основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что работники ТЦК должны открывать огонь в ответ, когда на них нападают. По его словам, это имело бы "хороший педагогический эффект".

8 августа в Днепре произошел конфликт между военными из-за уклониста. Работники ТЦК задерживали гражданского мужчину, и за него решил вступиться воин, который находится на реабилитации после контузии. В соцсетях заявили, что его избили "до крови".