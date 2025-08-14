Під Миколаєвом нетверезий військовий кинув гранату "Ф-1" у ТЦК: що вирішив суд

Українець, який втік з військової служби, посварився з дружиною та випив. Знайшовши у рюкзаку гранату, він вирушив до ТЦК.

На лаві підсудних опинився старший солдат ЗСУ з селища Єланець, який на момент злочину служив бойовим медиком. Він — одружений і виховує двох неповнолітніх дітей. Ці та інші деталі відомі з вироку Вознесенського міськрайонного суду від 11 серпня, оприлюдненого у держреєстрі.

О 20:26 вечора 24 лютого військовий кинув на територію ТЦК оборонну осколкову ручну гранату моделі "Ф-1". Внаслідок вибуху були пошкоджені дві службові машини, серед працівників і призовників ніхто не постраждав. Окрім того, з’ясувалося, що захисник придбав цю гранату незаконно у невстановленої особи.

Сам старший солдат визнав провину і усе підтвердив. Він запевнив, що щиро розкається. Його дії кваліфікували як перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та незаконне придбання боєприпасів.

Військовослужбовець уклав угоду з прокурором, за якою погодився повністю визнати провину та отримати остаточне покарання — 5 років ув’язнення (5 років за першою статтею та 3 роки за другою). Суд переконався, що домовленість була досягнута добровільно, колишньому бойовому медику ніхто не погрожував і примушував до цього.

Суд наголосив, що військовий скоїв тяжкі злочини, але затвердив угоду та призначив йому обіцяні прокурором 5 років за ґратами. При цьому період з 25 лютого по 10 серпня, коли чоловік був попередньо ув’язнений, йому зарахують у строк у форматі "день за день".

Раніше у Центральному районному суді Миколаєва повідомляли, що 43-військовий, який закинув гранату на територію одного з ТЦК Вознесенського району, перебував у СЗЧ (самовільне залишення частини). Зазначалося, що чоловік негативно ставився до діяльності військкоматів.

На суді українець пояснив, що посварився з дружиною і був п’яним, а гранату нібито знайшов серед своїх речей у рюкзаку.

Нагадаємо, засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що працівники ТЦК мають відкривати вогонь у відповідь, коли на них нападають. З його слів, це мало б "хороший педагогічний ефект".

8 серпня у Дніпрі відбувся конфлікт між військовими через ухилянта. Працівники ТЦК затримували цивільного чоловіка, і за нього вирішив заступитись воїн, який перебуває на реабілітації після контузії. У соцмережах заявили, що його побили "до крові".