Вибух гранати на станції в Овручі: що стало причиною трагедії

24 жовтня близько 10:50 на пероні залізничної станції "Овруч" Коростенського району Житомирської області прогримів вибух. У результаті загинуло четверо людей, ще щонайменше 10 дістали поранення.

Фокус зібрав усе, що відомо наразі про вибух у Житомирській області.

Трагедія в Овручі: підозрюваний помер у "швидкій"

Вибуховий пристрій привів у дію 23-річний житель Харкова, у якого прикордонники хотіли перевірити документи. Як повідомили в Державній прикордонній службі України, серед загиблих — співробітниця ДПСУ.

"Підрив здійснив чоловік під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції "Овруч". Постраждалим одразу надали первинну медичну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги", — йдеться в повідомленні.

Нещодавно його вже затримували за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Раніше повідомлялося, що він нібито перебував у розшуку.

Відео дня

Вибух на станції в Овручі: що відомо про загиблих і постраждалих

Смертельні поранення внаслідок вибуху дістали три жінки віком 29, 58 і 82 роки. Як ішлося вище, одна з них була співробітницею прикордонної служби.

У коментарі "Суспільному" в Житомирському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сказали, що на місці, де стався вибух, працювали шість бригад медиків з Овруча та Словечного. Поранених доправили в міську лікарню в Овручі, де їм надають усю необхідну медичну допомогу. Пізніше в поліції уточнили, що поранення дістали 10 осіб, з яких двоє — прикордонники.

Попередня правова кваліфікація події — п. п. 1, 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Нагадаємо, у Черкасах під час перевірки документів чоловік погрожував гранатою.

У червні на Київщині чоловік жбурнув гранату в поліцейських, поранено п'ятьох правоохоронців.