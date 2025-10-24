Взрыв гранаты на станции в Овруче: что стало причиной трагедии

24 октября около 10:50 на перроне железнодорожной станции «Овруч» Коростенского района Житомирской области прогремел взрыв. В результете погибли четыре человека, еще не менее 10 получили ранения.

Фокус собрал все, что известно на данный момент о взрыве в Житомирской области.

Трагедия в Овруче: подозреваемый умер в "скорой"

Взрывное устройство привел в действие 23-летний житель Харькова, у которого пограничники хотели проверить документы. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, среди погибших – сотрудница ГПСУ.

"Подрыв совершил мужчина во время проверки документов в контролируемом пограничном районе на железнодорожной станции "Овруч". Пострадавшим сразу оказали первичную медицинскую помощь. Лицо, подорвавшее взрывное устройство, умерло в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

Недавно он уже задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госрубежа. Ранее сообщалось, что он якобы находился в розыске.

Взрыв на станции в Овруче: что известно о погибших и пострадавших

Смертельные ранения в результате взрыва получили три женщины в возрасте 29, 58 и 82 года. Как говорилось выше, одна из них была сотрудницей пограничной службы.

В комментарии "Суспільному" в Житомирском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сказали, что на месте, где произошел взрыв, работали шесть бригад медиков из Овруча и Словечного. Раненые доставлены в городскую больницу в Овруче, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Позже в полиции уточнили, что ранения получили 10 человек, из которых двое – пограничники.

Предварительная правовая квалификация события – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Напомним, в Черкассах во время проверки документов мужчина угрожал гранатой.

В июне на Киевщине мужчина швырнул гранату в полицейских, ранены пять правоохранителей.