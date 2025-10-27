У Севастополі перекинувся плавучий кран: є загиблі та багато поранених, — ЗМІ (фото)

У Південній бухті Севастополя під час підйому вантажу перекинувся недобудований плавучий кран. На борту в момент події перебували люди, деякі з них опинилися у воді.

Інцидент стався сьогодні між 15:30 і 15:45 за місцевим часом біля причалу Севморзаводу, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

На борту в момент події перебували люди, деякі з них опинилися у воді. За інформацією пабліка "ЧП Севастополь", загинуло двоє людей. Понад 20 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості, частину з них госпіталізували.

Інформацію підтвердив і так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

Слідчий комітет РФ порушив справу за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту, унаслідок чого сталося перекидання плавучого крана, що призвело з необережності до смерті двох осіб (ч. 3 ст. 263 КК РФ).

"До місця події висунулася група з найдосвідченіших слідчих і слідчих-криміналістів для огляду території, проведення всіх необхідних слідчих дій", — заявили в СК.

Фото: Соцсети

Плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін" було закладено в листопаді 2018 року. Наприкінці серпня 2023 року стало відомо, що через нездатність Севморзаводу закінчити будівництво важкого плавкрана ПК-700 його корпус розріжуть на три частини та внутрішніми водними шляхами перевезуть до Сєвєродвінська для добудови на потужностях АТ "ВО "Севмаш". Його збиралися використовувати в умовах Крайньої Півночі.

Плавкран мали відправити в Сєвєродвінськ для добудови Фото: Соцсети

