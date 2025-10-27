В Севастополе перевернулся плавучий кран: есть погибшие и много раненых, — СМИ (фото)

В Южной бухте Севастополя при подъеме груза опрокинулся недостроенный плавучий кран. На борту в момент происшествия находились люди, некоторые из них оказались в воде.

Инцидент произошел сегодня между 15:30 и 15:45 по местному времени у причала Севморзавода, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

На борту в момент происшествия находились люди, некоторые из них оказались в воде. По информации паблика "ЧП Севастополь", погибли два человека. Более 20 человек получили травмы разной степени тяжести, часть из них госпитализировали.

В результате инцидента двое человек погибли, более 20 ранены

Информацию подтвердил и так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

"К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действийʼ", – заявили в СК.

Фото: Соцсети

Плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин" был заложен в ноябре 2018 года. В конце августа 2023 стало известно, что из-за неспособности Севморзавода закончить строительство тяжелого плавкрана ПК-700 его корпус разрежут на три части и внутренними водными путями переведут в Северодвинск для достройки на мощностях АО "ПО "Севмаш". Его собирались использовать в условиях Крайнего Севера.

Плавкран должны были отправить в Северодвинск для достройки Фото: Соцсети

