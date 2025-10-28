У Києві будують 7 нових ТЕЦ: заступник Кличка розповів, чи витримають вони атаки БпЛА (відео)

У Києві ведеться будівництво семи нових теплоелектростанцій, які відразу проєктуються із посиленим захистом другого рівня. Це вперше в Україні застосовуються такі стандарти під час встановлення імпортних турбін та систем вентиляції.

Ведучий каналу "Еспресо" та блогер Андрій Смолій опублікував у своєму телеграм-каналі вирізку з інтерв’ю першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, у якому той розповів про особливості будівництва нових енергетичних об’єктів у столиці.

За словами Пантелеєва, у Києві зводять сім теплоелектростанцій різних типів, які відразу розробляються із захистом другого рівня. Він пояснив, що такі об’єкти спроєктовані з урахуванням систем вентиляції та додаткового повітрообміну, що дає змогу розміщувати імпортні турбіни навіть в обмежених просторах. Це, за його словами, є унікальним у світовій практиці.

"Ми фактично будуємо сім нових теплоелектростанцій різних типів і одразу проєктуємо їх із захистом другого рівня. Взагалі, у світі це вперше, адже імпортні турбіни зазвичай не передбачають встановлення в обмежених просторах через специфіку систем вентиляції та додаткового повітрообміну. Тим не менш, у Києві такі об’єкти зводяться і відповідно захищаються", — повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Щодо рівня захисту енергетичних об’єктів Пантелеєв зазначив, що бетонні споруди другого рівня розраховані на одне влучання дрона типу "Шахед".

"Якщо говорити про енергостійкість і сам захист, ця бетонна споруда розрахована на одне влучання дрону-"шахеда". На одне попадання вона і спроєктована. Як об’єкт поводитиметься після цього, я не можу сказати, і, можливо, такі деталі не варто озвучувати в ефірі", — зазначив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, що російські війська під час масованої атаки на Київ у ніч 10 жовтня вивели з ладу дві столичні ТЕЦ. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, це призвело до втрати майже 1 300 МВт потужності.

Також Фокус писав, що Росія посилює удари по енергетичній інфраструктурі України з військовою та економічною метою. На думку військового експерта Івана Ступака, це може зробити найближчу зиму для українців складнішою, ніж попередня.