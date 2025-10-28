В Киеве строят 7 новых ТЭЦ: заместитель Кличко рассказал, выдержат ли они атаки БПЛА (видео)

В Киеве ведется строительство семи новых теплоэлектростанций, которые сразу проектируются с усиленной защитой второго уровня. Это впервые в Украине применяются такие стандарты при установке импортных турбин и систем вентиляции.

Ведущий канала "Еспресо" и блогер Андрей Смолий опубликовал в своем телеграмм-канале вырезку из интервью первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в котором тот рассказал об особенностях строительства новых энергетических объектов в столице.

По словам Пантелеева, в Киеве возводят семь теплоэлектростанций разных типов, которые сразу разрабатываются с защитой второго уровня. Он пояснил, что такие объекты спроектированы с учетом систем вентиляции и дополнительного воздухообмена, что позволяет размещать импортные турбины даже в ограниченных пространствах. Это, по его словам, является уникальным в мировой практике.

"Мы фактически строим семь новых теплоэлектростанций различных типов и сразу проектируем их с защитой второго уровня. Вообще, в мире это впервые, ведь импортные турбины обычно не предусматривают установку в ограниченных пространствах из-за специфики систем вентиляции и дополнительного воздухообмена. Тем не менее, в Киеве такие объекты возводятся и соответственно защищаются", — сообщил первый заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Относительно уровня защиты энергетических объектов Пантелеев отметил, что бетонные сооружения второго уровня рассчитаны на одно попадание дрона типа "Шахед".

"Если говорить об энергостойкости и самой защите, это бетонное сооружение рассчитано на одно попадание дрона-"шахеда". На одно попадание оно и спроектировано. Как объект будет вести себя после этого, я не могу сказать, и, возможно, такие детали не стоит озвучивать в эфире", — отметил первый заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, что российские войска во время массированной атаки на Киев в ночь 10 октября вывели из строя две столичные ТЭЦ. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, это привело к потере около 1 300 МВт мощности.

Также Фокус писал, что Россия усиливает удары по энергетической инфраструктуре Украины с военной и экономической целью. По мнению военного эксперта Ивана Ступака, это может сделать ближайшую зиму для украинцев более сложной, чем предыдущая.