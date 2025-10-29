Кіт самостійно евакуювався з Донбасу до Черкас: "Настільки хоче жити" (відео)

Із зон, охоплених війною, тікають не тільки люди, а й тварини, які шукають безпеки та спокою.

Одним із тих, хто фактично самотужки евакуювався з Донецької області, став сірий кіт, історію якого розповіла волонтерка Олеся Римар із благодійного фонду допомоги тваринам.

"Адже це настільки розумничок і настільки хоче жити! Не під постійними обстрілами. Такого в нас ще не було!" — пише вона.

За її словами, пізно ввечері волонтерка на Донбасі завантажувала речі військових, зниклих безвісти, та інше майно хлопців, яке потрібно було привезти з Донецького напрямку до Черкас.

"Повернувся додому під ранок, відпочив і поїхав вивантажувати речі. Яке було здивування, коли, звільнивши машину, побачили... це миле створіння. Цей красень із сумними очима навіть попри стрес намагається посміхатися!" — продовжила оповідь волонтерка.

Вона закликала небайдужих людей взяти тварину до себе в дім.

"Відгукніться, мої нові люблячі котобатьки! Я дуже розумний і ввічливий кіт! Я дуже хочу жити, просто жити. Тому що там, звідки я приїхав, — пекло", — звернулася Римар від імені кота.

Як видно на опублікованих кадрах, кіт дуже ласкавий і не боїться людей. Судячи з усього, у нього можуть бути проблеми з правим оком.

Нагадаємо, фронтові тварини, бик Мартін і свиня Машка, яких військовослужбовець Максим вивіз із передової на Донеччині, стали зірками соцмереж у Запоріжжі.

