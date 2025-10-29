Кот самостоятельно эвакуировался из Донбасса в Черкассы: "Настолько хочет жить" (видео)

Из зон, охваченных войной, бегут не только люди, но и животные, которые ищут безопасности и покоя.

Одним из тех, кто фактически самостоятельно эвакуировался из Донецкой области, стал серый кот, историю которого рассказала волонтер Олеся Римар из благотворительного фонда помощи животным.

"Это ведь настолько умничка и настолько хочет жить! Не под постоянными обстрелами. Такого у нас еще не было!" – пишет она.

По ее словам, поздно вечером волонтер на Донбассе загружал вещи военных, пропавших без вести и другое имущество ребят, которое нужно было привезти из Донецкого направления в Черкассы.

"Вернулся домой под утро, отдохнул и поехал выгружать вещи. Каково было удивление, когда, освободив машину, увидели… это милое создание. Этот красавец с грустными глазами даже несмотря на стресс пытается улыбаться!" – продолжила повествование волонтер.

Она призвала неравнодушных людей взять животное к себе в дом.

"Отзовитесь, мои новые любящие котородители! Я очень умный и вежливый кот! Я очень хочу жить, просто жить. Потому что там, откуда я приехал, – ад", – обратилась Рымар от имени кота.

Как видно на опубликованных кадрах, кот очень ласковый и не боится людей. Судя по всему, у него могут быть проблемы с правым глазом.

