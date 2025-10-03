Кот оберегает хозяина после несчастного случая: мурлыканье стало лекарством (фото)

После "ужасного несчастного случая" в семье из Калифорнии их рыжий кот по кличке Кевин неожиданно отбросил все свои страхи, чтобы заботиться о хозяине. Обычно тревожное и пугливое домашнее животное кошка поразило владельцев и тысячи пользователей соцсетей.

В ролике опубликованном в TikTok-аккаунте @clickclickpurrr, видно, как рыжий кот постоянно находится с хозяином и часами остается рядом. Видео вызвало бурю комментариев.

Кэти Остин и ее муж Райан Грант взяли Кевина из приюта Community Cat Rescue в Северной Калифорнии, когда котенку было всего три недели. Сначала он был на передержке, но вскоре стал полноправным членом семьи. Несмотря на очаровательный внешний вид, Кевин оказался "самым тревожным" котом пары — ему было трудно есть, он постоянно принимал лекарства и долго не доверял людям.

Все изменилось после того, как Райан получил серьезную травму глаза и оказался дома на длительном восстановлении. Остин рассказала, что кот будто почувствовала беду: с первого дня он сидел у него на груди, утешал и мурлыкал, помогая справиться со страхом и болью.

Рыжий кот Кевин оберегает хозяина, пока он восстанавливается после несчастного случая. Фото: TikTok

"Ее мурлыканье помогает ему выздоравливать", "Какой хороший мальчик", "Коты мурлычут на целительной частоте, он помогает", — писали они.

Сама Остин признается, что удивлена переменами.

"Наш Кевин всегда был пугливым, но после аварии он стал невероятно ласковым. Мы уверены, что он почувствовал, что мужу нужна поддержка", — отметила она.

По данным ветеринарных экспертов, кошачье мурлыканье действительно может снижать стресс, нормализовать давление, ускорять заживление костей и даже помогать сердцу.

