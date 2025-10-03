Кіт оберігає господаря після нещасного випадку: муркотіння стало ліками (фото)

Після "жахливого нещасного випадку" в сім'ї з Каліфорнії їхній рудий кіт на прізвисько Кевін несподівано відкинув усі свої страхи, щоб піклуватися про господаря. Зазвичай тривожна і полохлива домашня тварина кішка вразила власників і тисячі користувачів соцмереж.

Related video

У ролику, опублікованому в TikTok-акаунті @clickclickpurrr, видно, як рудий кіт постійно перебуває з господарем і годинами залишається поруч. Відео викликало бурю коментарів.

Кеті Остін та її чоловік Раян Грант узяли Кевіна з притулку Community Cat Rescue у Північній Каліфорнії, коли кошеняті було лише три тижні. Спочатку він був на перетримці, але незабаром став повноправним членом сім'ї. Попри чарівний зовнішній вигляд, Кевін виявився "найтривожнішим" котом пари — йому було важко їсти, він постійно приймав ліки і довго не довіряв людям.

Усе змінилося після того, як Раян дістав серйозну травму ока і опинився вдома на тривалому відновленні. Остін розповіла, що кіт ніби відчув біду: з першого дня він сидів у нього на грудях, втішав і муркотів, допомагаючи впоратися зі страхом і болем.

Рудий кіт Кевін оберігає господаря, поки він відновлюється після нещасного випадку. Фото: TikTok

У ролику видно, як рудий кіт оберігає господаря і годинами залишається поруч. Відео викликало бурю коментарів.

"Її муркотіння допомагає йому одужувати", "Який хороший хлопчик", "Коти муркочуть на цілющій частоті, він допомагає", — писали вони.

Сама Остін зізнається, що здивована змінами.

"Наш Кевін завжди був полохливим, але після аварії він став неймовірно ласкавим. Ми впевнені, що він відчув, що чоловікові потрібна підтримка", — зазначила вона.

За даними ветеринарних експертів, котяче муркотіння дійсно може знижувати стрес, нормалізувати тиск, прискорювати загоєння кісток і навіть допомагати серцю.

Раніше Фокус повідомляв, що кінолог пояснив, чому собака приносить різні речі в зубах. Часто це сприймається як запрошення погратися. Однак, як пояснюють кінологи, у цієї поведінки може бути набагато глибший сенс.

Також стало відомо, що врятований собака з пустелі виявився частково вовком. Результати аналізу ДНК підтвердили не тільки приналежність до породи салюкі, а й показали дивовижний факт: 7% генів Фаріса виявилися вовчими.