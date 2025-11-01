Українців попередили про погіршення погоди в неділю: до чого готуватися

У неділю, 2 листопада, в Україні практично в усіх регіонах очікується густий туман.

Вночі та вранці він прогнозується в усіх регіонах України, крім західних, а також Житомирської, Вінницької та Одеської областей, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Через погану видимість за 200-500 метрів можливе ускладнення руху транспорту, тож водіям варто максимально дотримуватися дистанції та швидкісного режиму, а пішоходам переходити дорогу лише в призначених для цього місцях. Перед цим потрібно переконатися, що вас добре видно.

Правила руху на авто під час туману

Туман небезпечний тим, що обмежує видимість на дорозі, й інколи водій може не бачити далі свого капота. Тому існує низка правил, які має знати кожен водій, виїжджаючи в подібну погоду в дорогу.

Правила дорожнього руху застерігають, що керування автомобілем в умовах туману вимагає ще більшого досвіду, ніж під час дощу. Іноді туман буває таким сильним, що необхідно рухатися з такою швидкістю, з якою навіть соромно буде рухатися найгіршими дорогами.

Туман створює небезпечні дорожні умови:

сильно зменшує зону видимості дороги;

сприяє обману зору;

ускладнює орієнтування. Під час руху в тумані відстань до предметів здається більшою, ніж насправді;

в умовах туману швидкість автомобіля здається меншою, ніж насправді він рухається.

Під час руху в умовах туману водій насамперед повинен:

зменшити швидкість руху;

бути готовим зупинитися в межах видимості дороги;

слід їхати при ближньому світлі фар, воно краще освітлює дорогу, ніж дальнє;

за наявності протитуманних фар потрібно увімкнути їх разом із ближнім світлом або можна окремо згідно з Правилами дорожнього руху;

увімкнути задні протитуманні ліхтарі;

тримати достатню дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду;

уникати маневрів (обгін, випередження), не переконавшись у безпеці руху.

