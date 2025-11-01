Українців попередили про погіршення погоди в неділю: до чого готуватися
У неділю, 2 листопада, в Україні практично в усіх регіонах очікується густий туман.
Вночі та вранці він прогнозується в усіх регіонах України, крім західних, а також Житомирської, Вінницької та Одеської областей, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Через погану видимість за 200-500 метрів можливе ускладнення руху транспорту, тож водіям варто максимально дотримуватися дистанції та швидкісного режиму, а пішоходам переходити дорогу лише в призначених для цього місцях. Перед цим потрібно переконатися, що вас добре видно.
Правила руху на авто під час туману
Туман небезпечний тим, що обмежує видимість на дорозі, й інколи водій може не бачити далі свого капота. Тому існує низка правил, які має знати кожен водій, виїжджаючи в подібну погоду в дорогу.
Правила дорожнього руху застерігають, що керування автомобілем в умовах туману вимагає ще більшого досвіду, ніж під час дощу. Іноді туман буває таким сильним, що необхідно рухатися з такою швидкістю, з якою навіть соромно буде рухатися найгіршими дорогами.
Туман створює небезпечні дорожні умови:
- сильно зменшує зону видимості дороги;
- сприяє обману зору;
- ускладнює орієнтування. Під час руху в тумані відстань до предметів здається більшою, ніж насправді;
- в умовах туману швидкість автомобіля здається меншою, ніж насправді він рухається.
Під час руху в умовах туману водій насамперед повинен:
- зменшити швидкість руху;
- бути готовим зупинитися в межах видимості дороги;
- слід їхати при ближньому світлі фар, воно краще освітлює дорогу, ніж дальнє;
- за наявності протитуманних фар потрібно увімкнути їх разом із ближнім світлом або можна окремо згідно з Правилами дорожнього руху;
- увімкнути задні протитуманні ліхтарі;
- тримати достатню дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду;
- уникати маневрів (обгін, випередження), не переконавшись у безпеці руху.
Нагадаємо, якою буде погода в листопаді, і як довго протримається в Україні "бабине літо".
Також повідомлялося, які погодні аномалії очікують на українців через зміну клімату.