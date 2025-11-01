Украинцев предупредили об ухудшении погоды в воскресенье: к чему готовиться

В воскресенье, 2 ноября, в Украине практически во всех регионах ожидается густой туман.

Ночью и утром он прогнозируется во всех регионах Украины, кроме западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областей, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за плохой видимости в 200-500 метров возможно усложнение движения транспорта, поэтому водителям стоит максимально придерживаться дистанции и скоростного режима, а пешеходам переходить дорогу только в предназначенных для этого местах. Перед этим нужно убедиться, что вас хорошо видно.

Правила движения на авто во время тумана

Туман опасен тем, что ограничивает видимость на дороге, и иногда водитель может не видеть дальше своего капота. Поэтому существует ряд правил, которые должен знать каждый водитель, выезжая в подобную погоду в дорогу.

Правила дорожного движения предупреждают, что управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем у дождя. Иногда туман бывает таким сильным, что необходимо двигаться с такой скоростью, с которой даже стыдно будет двигаться по наихудшим дорогам.

Туман создает опасные дорожные условия:

сильно уменьшает зону видимости дороги;

способствует обману зрения;

усложняет ориентировку. При движении в тумане расстояние до предметов кажется больше, чем на самом деле;

в условиях тумана скорость автомобиля кажется меньше, чем на самом деле он двигается.

При движении в условиях тумана водитель в первую очередь должен:

уменьшить скорость движения;

быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, он лучше освещает дорогу, чем дальний;

при наличии противотуманных фар нужно включить их вместе с ближним светом или можно отдельно согласно Правил дорожного движения;

включить задние противотуманные фонари;

держать достаточную дистанцию ​​до двигающихся впереди транспортных средств;

избегать маневров (обгон, опережение), не убедившись в безопасности движения.

