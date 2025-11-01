Украинцев предупредили об ухудшении погоды в воскресенье: к чему готовиться
В воскресенье, 2 ноября, в Украине практически во всех регионах ожидается густой туман.
Ночью и утром он прогнозируется во всех регионах Украины, кроме западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областей, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Из-за плохой видимости в 200-500 метров возможно усложнение движения транспорта, поэтому водителям стоит максимально придерживаться дистанции и скоростного режима, а пешеходам переходить дорогу только в предназначенных для этого местах. Перед этим нужно убедиться, что вас хорошо видно.
Правила движения на авто во время тумана
Туман опасен тем, что ограничивает видимость на дороге, и иногда водитель может не видеть дальше своего капота. Поэтому существует ряд правил, которые должен знать каждый водитель, выезжая в подобную погоду в дорогу.
Правила дорожного движения предупреждают, что управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем у дождя. Иногда туман бывает таким сильным, что необходимо двигаться с такой скоростью, с которой даже стыдно будет двигаться по наихудшим дорогам.
Туман создает опасные дорожные условия:
- сильно уменьшает зону видимости дороги;
- способствует обману зрения;
- усложняет ориентировку. При движении в тумане расстояние до предметов кажется больше, чем на самом деле;
- в условиях тумана скорость автомобиля кажется меньше, чем на самом деле он двигается.
При движении в условиях тумана водитель в первую очередь должен:
- уменьшить скорость движения;
- быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, он лучше освещает дорогу, чем дальний;
- при наличии противотуманных фар нужно включить их вместе с ближним светом или можно отдельно согласно Правил дорожного движения;
- включить задние противотуманные фонари;
- держать достаточную дистанцию до двигающихся впереди транспортных средств;
- избегать маневров (обгон, опережение), не убедившись в безопасности движения.
