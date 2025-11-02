Збила двох людей: суддю звинувачують у смертельній ДТП на Прикарпатті (фото)

Суддю Підгаєцького райсуду Тернопільської області підозрюють у смертельній ДТП на Прикарпатті. Жінка за кермом іномарки Lexus збила двох пішоходів — один загинув.

Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила про підозру судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області, яка стала винуватицею ДТП із загиблим. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 31 жовтня 2025 року в селі Фрага Івано-Франківського району на трасі "Мукачево — Львів" підозрювана, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, не знизила швидкість біля нерегульованого пішохідного переходу і збила двох людей. Один із пішоходів загинув на місці, інший отримав травми.

Пошкоджений автомобіль Lexus після наїзду на пішоходів Фото: Офіс генпрокурора

Дії водія кваліфікували за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Розслідування проводить Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Наразі до Вищої ради правосуддя скеровано подання про дозвіл на тримання під вартою підозрюваної судді, а також клопотання про тимчасове відсторонення її від здійснення правосуддя.

Розгляд документів заплановано на сьогоднішньому засіданні ВРП.

