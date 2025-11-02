Сбила двух человек: судью обвиняют в смертельном ДТП на Прикарпатье (фото)

Судью Подгаецкого райсуда Тернопольской области подозревают в смертельном ДТП на Прикарпатье. Женщина за рулем иномарки Lexus сбила двух пешеходов — один погиб.

Ивано-Франковская областная прокуратура сообщила о подозрении судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области, которая стала виновницей ДТП с погибшим. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на трассе "Мукачево — Львов" подозреваемая, управляя автомобилем Lexus UX 250h, не снизила скорость возле нерегулируемого пешеходного перехода и сбила двух человек. Один из пешеходов погиб на месте, другой получил травмы.

Поврежденный автомобиль Lexus после наезда на пешеходов Фото: Офис генпрокурора

Действия водителя квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Відео дня

Расследование проводит Государственное бюро расследований под процессуальным руководством областной прокуратуры. В настоящее время в Высший совет правосудия направлено представление о разрешении на содержание под стражей подозреваемой судьи, а также ходатайство о временном отстранении ее от осуществления правосудия.

Рассмотрение документов запланировано на сегодняшнем заседании ВСП.

Ранее Фокус сообщал, что в Одесской области беглецы пытались прорвать границу и попали в ДТП. Водитель не справился с управлением и перевернулся в кювет.

Также стало известно, что во Львовской области произошло смертельное ДТП. Все погибшие оказались военными. Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей вблизи села Жировка.