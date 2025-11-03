Поліцейський вкрав речі з місця ДТП і виставив їх на OLX: що вирішив суд

Інспектор патрульної служби під виглядом вилучення матеріалів з місця ДТП за участю мотоцикліста забрав шолом і тактичні рукавички, які незабаром виставив на продаж на інтернет-сайті OLX.

У присутності свідків він заявив, що вилучає ці речі для документування слідів дорожньо-транспортної пригоди, але потім розпорядився ними на власний розсуд, повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на рішення Касаційного кримінального суду Верховного Суду України, який визнав його винним у крадіжці.

За інформацією правоохоронців, інспектор прибув на місце ДТП, де мотоцикліст, не впоравшись із керуванням, впав і пошкодив припаркований автомобіль.

Одразу після цього власник мотоцикла підняв його і пішов геть, залишивши на місці події шолом і тактичні рукавички, які поліцейський згодом привласнив.

Судами попередніх інстанцій старшого інспектора патрульної служби визнано винним і засуджено за ч. 1 ст. 185 КК (крадіжка). Він спростовував це, стверджуючи, що речі були знайдені, однак Верховний Суд залишив рішення без змін.

Як пояснюється в рішенні суду, якщо людина знайшла якусь річ, то положеннями ст. 337 ЦК, які регулюють цивільно-правові відносини з приводу знахідки, передбачено, що вона має негайно повідомити про це того, хто її загубив. Якщо ж невідомо, хто власник або де він, то необхідно заявити про знахідку в Національну поліцію або органи місцевого самоврядування.

На відміну від крадіжки, привласнене майно може вважатися знахідкою лише за умови, якщо власник не знає, де він загубив свої речі, якщо між втратою майна та його знахідкою минув тривалий час, а особа, яка знайшла це майно, не була очевидцем втрати, а також не може знайти законного власника.

Інспектор же нічого з цього не зробив. Він не доповів начальству, що забрав чужі речі з місця ДТП, зберігав їх у себе і не намагався повернути їх власнику. Ба більше, поліцейський збирався заробити, продавши їх.

