Полицейский украл вещи с места ДТП и выставил их на OLX: что решил суд

Инспектор патрульной службы под видом изъятия материалов с места ДТП с участием мотоциклиста забрал шлем и тактические перчатки, которые вскоре выставил на продажу на интернет-сайте OLX.

В присутствии свидетелей он заявил, что изымает эти вещи для документирования следов дорожно-транспортного происшествия, но затем распорядился ими по своему усмотрению, сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на решение Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины, который признал его виновным в краже.

По информации правоохранителей, инспектор прибыл на место ДТП, где мотоциклист, не справившись с управлением, упал и повредил припаркованный автомобиль.

Сразу после этого владелец мотоцикла поднял его и ушел прочь, оставив на месте происшествия шлем и тактические перчатки, которые полицейский впоследствии присвоил.

Судами предыдущих инстанций старший инспектор патрульной службы признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 185 УК (кража). Он опровергал это, утверждая, что вещи были найдены, однако Верховный Суд оставил решение без изменений.

Как поясняется в решении суда, если человек нашел какую-то вещь, то положениями ст. 337 ГК, регулирующих гражданско-правовые отношения по поводу находки, предусмотрено, что он должен немедленно сообщить об этом тому, кто ее потерял. Если же неизвестно, кто владелец или где он, то необходимо заявить о находке в Национальную полицию или органы местного самоуправления.

В отличие от кражи, присвоенное имущество может считаться находкой только при условии, если владелец не знает, где он потерял сои вещи, если между потерей имущества и его находкой прошло длительное время, а лицо, нашедшее это имущество, не было очевидцем потери, а также не может найти законного собственника.

Инспектор же ничего из этого не сделал. Он не доложил начальству, что забрал чужие вещи с места ДТП, хранил их у себя и не пытался вернуть их владельцу. Более того, полицейский собирался заработать, продав их.

