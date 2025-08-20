Полицейский с фамилией Зелински украл у женщины нижнее белье и попал в тюрьму (фото)

Офицер Марчин Зелински из полиции Хартфордшира попал в скандал, украв женское нижнее белье во время обыска в частном доме.

Полицейскому пришлось уволиться со службы, он также получил тюремный срок за кражу у Ли-Энн Салливан нижнего белья. Историю сообщил британский таблоид Daily Mirror.

Действия 27-летнего полицейского попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он рылся в ящике комода, схватил пару трусов и засунул их в задний карман, а позже вышел из спальни.

Теперь он не работает в полиции и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения по статье о краже и злоупотреблении полномочиями.

Салливан почти год страдает от действий полицейского

Зелински украл нижнее белье еще 12 сентября прошлого года, но его осудили спустя год. Ли-Энн Салливан изначально была арестована по несвязанному делу, позже ее освободили без вынесения приговора.

В то же время миссис Салливан признает, что почти год страдает и не спит по ночам из-за действий полицейского.

"Я плакала, смеялась и злилась. Теперь я чувствую себя уязвимой и мне страшно. Я постоянно думаю, зачем ему нужны были трусы, что он собирался с ними делать?" — рассказала она.

После этого случая женщина говорит, что не доверяет полиции.

"Я бы никогда не впустила его в свой дом, если бы он не был полицейским. Он злоупотребил своим положением и доверием", — добавила она.

Салливан рассказала, что ей пришлось опознавать нижнее белье перед другими офицерами: ей показали 15 пар трусов, которые нашли в доме Зелински. После этого она избавилась от всего нижнего белья и комода.

Женщина считает, что Зелински должен был получить более длительный срок.

Представитель полиции Хартфордшира заявил изданию Metro, что полиция "потрясена" его действиями. Такое поведение является грубым нарушением доверия и значительно ниже стандартов, ожидаемых от офицеров.

"Зелински подвел полицию в целом и бывших коллег, работающих профессионально и честно. Его поведение наносит ущерб репутации полиции", — сказал он.

