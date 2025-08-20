Поліцейський із прізвищем Зелінські вкрав у жінки спідню білизну і потрапив до в'язниці (фото)
Офіцер Марчін Зелінські з поліції Хартфордшира потрапив у скандал, вкравши жіночу спідню білизну під час обшуку в приватному будинку.
Поліцейському довелося звільнитися зі служби, він також отримав тюремний термін за крадіжку в Лі-Енн Салліван спідньої білизни. Історію повідомив британський таблоїд Daily Mirror.
Дії 27-річного поліцейського потрапили на камеру відеоспостереження. На кадрах видно, як він рився в шухляді комода, схопив пару трусів і засунув їх у задню кишеню, а пізніше вийшов зі спальні.
Тепер він не працює в поліції і засуджений до чотирьох місяців тюремного ув'язнення за статтею про крадіжку і зловживання повноваженнями.
Зелінські вкрав спідню білизну ще 12 вересня минулого року, але його засудили через рік. Лі-Енн Салліван спочатку була заарештована у непов'язаній справі, пізніше її звільнили без винесення вироку.
Водночас місіс Салліван визнає, що майже рік страждає і не спить ночами через дії поліцейського.
"Я плакала, сміялася і злилася. Тепер я почуваюся вразливою і мені страшно. Я постійно думаю, навіщо йому потрібні були труси, що він збирався з ними робити?" — розповіла вона.
Після цього випадку жінка каже, що не довіряє поліції.
"Я б ніколи не впустила його у свій будинок, якби він не був поліцейським. Він зловживав своїм становищем і довірою", — додала вона.
Салліван розповіла, що їй довелося впізнавати спідню білизну перед іншими офіцерами: їй показали 15 пар трусів, які знайшли в будинку Зелінські. Після цього вона позбулася всієї спідньої білизни і комода.
Жінка вважає, що Зелінські повинен був отримати більш тривалий термін.
Представник поліції Хартфордшира заявив виданню Metro, що поліція "шокована" його діями. Така поведінка є грубим порушенням довіри і значно нижчою за стандарти, очікувані від офіцерів.
"Зелінські підвів поліцію загалом і колишніх колег, які працюють професійно і чесно. Його поведінка завдає шкоди репутації поліції", — сказав він.
Нагадаємо, у США жінка ефектно помстилася сусідці за крадіжку посилок. Вона вирішила підкласти "блискучу бомбу".
Саманта Лоуренс з Англії вкрала плюшеві іграшки Jellycat на 650 фунтів стерлінгів. Суд наказав їй компенсувати збитки магазинам і виплатити штраф.