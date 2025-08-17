Епічна помста: сусідка крала посилки й отримала несподіваний урок
Мешканка США придумала оригінальний спосіб зупинити сусідку, яка систематично крала її посилки. Для цього вона використала бомбу з блискітками, підроблений тест і книжка з провокаційною назвою стали частиною її плану помсти.
Мешканка житлового комплексу зі США прославилася на Reddit після того, як розповіла, як витончено помстилася своїй сусідці за крадіжку посилок. Відеодокази, блискуча бомба і серія "компрометуючих" замовлень зробили її історію вірусною.
29-річна жінка поділилася в мережі історією про те, як її сусідка на ім'я Кессі неодноразово крала посилки просто з-під дверей. Спочатку вона думала, що це випадковість або робота так званих "піратів з ґанку", але підозри швидко підтвердилися. Встановлена камера зафіксувала, як сусідка забирає її замовлення.
Звертатися в поліцію через дешеві сережки за 6 доларів (247 гривень) вона не стала і вирішила помститися по-своєму. За три тижні жінка оформила серію незвичайних замовлень: блискучу бомбу, "живих цвіркунів" (на ділі порожню коробку), підроблений тест на вагітність, "крем від геморою" з фальшивою етикеткою та навіть книжку "Отже, ви вирішили стати цукровою крихіткою". Усі ці "посилки-приманки" Кессі справно забирала.
Кульмінацією став вибух блискіток, після якого сусідка скаржилася по телефону: "Не знаю, хто продовжує надсилати цю гидоту, але це вже не смішно!"
Незабаром керівник комплексу оголосив про встановлення камер у коридорах через скарги на крадіжки. Відтоді посилки жінки перестали пропадати.
"Кессі досі не дивиться мені в очі. І в мене залишилися всі відеозаписи — на випадок, якщо вона вирішить повторити", — додала вона.
Історія викликала бурхливу реакцію в мережі. Користувачі підтримали жінку, хоча дехто наголосив, що краще було б звернутися в поліцію, адже вкрадені могли бути і ліки, і гроші.
