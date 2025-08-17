Эпическая месть: соседка воровала посылки и получила неожиданный урок

Жительница США придумала оригинальный способ остановить соседку, которая систематически воровала ее посылки. Для этого она использовала бомбу с блестками, поддельный тест и книга с провокационным названием стали частью ее плана мести.

Жительница жилого комплекса из США прославилась на Reddit после того, как рассказала, как изящно отомстила своей соседке за кражу посылок. Видеодоказательства, блестящая бомба и серия "компрометирующих" заказов сделали ее историю вирусной.

29-летняя женщина поделилась в сети историей о том, как ее соседка по имени Кэсси неоднократно воровала посылки прямо из-под двери. Сначала она думала, что это случайность или работа так называемых "пиратов с крыльца", но подозрения быстро подтвердились. Установленная камера зафиксировала, как соседка забирает ее заказ.

Обращаться в полицию из-за дешевых сережек за 6 долларов (247 гривен) она не стала и решила отомстить по-своему. За три недели женщина оформила серию необычных заказов: блестящую бомбу, "живых сверчков" (на деле пустую коробку), поддельный тест на беременность, "крем от геморроя" с фальшивой этикеткой и даже книгу "Итак, вы решили стать сахарной малышкой". Все эти "посылки-приманки" Кэсси исправно забирала.

Кульминацией стал взрыв блесток, после которого соседка жаловалась по телефону: "Не знаю, кто продолжает присылать эту дрянь, но это уже не смешно!"

Иллюстративное фото Фото: Из открытых источников

Вскоре управляющий комплекса объявил об установке камер в коридорах из-за жалоб на кражи. С тех пор посылки женщины перестали пропадать.

"Кэсси до сих пор не смотрит мне в глаза. И у меня остались все видеозаписи — на случай, если она решит повторить", — добавила она.

История вызвала бурную реакцию в сети. Пользователи поддержали женщину, хотя некоторые подчеркнули, что лучше было бы обратиться в полицию, ведь украдены могли быть и лекарства, и деньги.

