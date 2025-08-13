Фанатка іграшок Jellycat грабувала магазини та отримала психологічну травму (відео)

38-річна Саманта Лоуренс з Англії, яка крала іграшки в магазинах, уникла в'язниці навіть після того, як відео з її злочинами потрапили в мережу і стали вірусними. Ба більше, вона заявила, що теж постраждала.

Related video

Лоуренс потрапила на камери садового центру Святого Петра у Вустері, де поцупила плюшевих іграшок Jellycat на 650 фунтів стерлінгів, розпихавши їх по сумках і в кишені штанів, пише The Sun. Одну з досить великих іграшок вона судорожно намагається засунути собі в штани, після чого тікає геть.

Наступного дня Саманта скоїла аналогічну крадіжку в торговому центрі The Valley в Івшемі, де вкрала іграшки Jellycat на суму 121 фунт стерлінгів. Пізніше вона повернулася в той самий ТЦ, вкравши ще іграшок на 170 фунтів стерлінгів.

Жінку опізнали камери відеоспостереження, і поліція прибула до її будинку в Нортоні, Івшем, де правоохоронці виявили сотні вкрадених іграшок Jellycats.

Виступаючи перед магістратським судом Вустера, вона визнала себе винною у трьох випадках крадіжки. Прокурор Лорен Міллічіп повідомила суду, що Лоуренс вкрала Jellycats на загальну суму 948,28 фунтів стерлінгів.

Саманта Лоуренс потрапила на камери відеоспостереження

"Поліцейські прибули за її адресою і виявили іграшки Jellycats, деякі з яких, за її словами, вона купила сама. "Вона сказала поліції, що зайшла в магазини з наміром вкрасти Jellycats", — сказала прокурор.

У суді було встановлено, що відеозапис викрадення Лоуренс іграшок Jellycat став вірусним в інтернеті, що завдало шкоди її психічному здоров'ю. Адвокат підозрюваної у крадіжці Кріс Аггрі заявив, що вона приймала комплекс ліків від тривожності.

"Вона зазнала нападок у соціальних мережах, і в результаті її психічне здоров'я постраждало. Вона засвоїла урок і глибоко кається", — сказав юрист.

Лоуренс було наказано компенсувати збитки магазинам, де вона скоїла крадіжку, виплатити штраф та компенсацію потерпілим.

Голова суду Керолайн Тейлор заявила:

"Ми вислухали ваші доводи. Питання серйозні, ви навмисно нападали на магазини, один з яких був здійснений двічі окремо. Суми чималі. Ви виплатите компенсацію в розмірі 657,79 фунтів стерлінгів St Peter's і 292,49 фунтів стерлінгів The Valley. Ми взяли до уваги ваше визнання провини, тому штраф у розмірі 180 фунтів стерлінгів був знижений до 120 фунтів стерлінгів у зв'язку з цим визнанням провини. Ви також заплатите 48 фунтів стерлінгів як компенсацію жертвам".

Суд заслухав інформацію про те, що Лоуренс уже співпрацює зі службою пробації, і мирові судді заявили, що очікують продовження цієї практики.

Що таке Jellycats

Jellycats — це м'які іграшки унікальної форми, які зараз неймовірно популярні завдяки своєму незвичайному дизайну і неймовірно м'якому матеріалу. За останній рік популярність бренду значно зросла. У результаті Великобританією прокотилася хвиля злочинів, пов'язаних з крадіжкою іграшок, і підробки стали з'являтися всюди.

Магазин іграшок Jellycat

У квітні на магазин The Gorge Bear Company у Чеддері, графство Сомерсет, скоїли зухвалий напад щонайменше два злодії. Під час дивного нічного рейду вони вкрали м'які іграшки Jellycat на суму 20 000 фунтів стерлінгів.

Це відбувається на тлі побоювань, що організовані групи магазинних злодіїв полюють на Jellycat, щоб перепродавати їх онлайн за ціною до 2400 фунтів стерлінгів. А коли іграшки Labubu стали вірусними, злочинці почали полювати і на них.

Власники іграшок повідомляли, що злодії виривали у них брелоки із сумок на ходу і навіть розбивали вікна автомобілів, щоб дістатися до плюшевих іграшок.

Раніше Фокус писав, що на Закарпатті прикордонники зупинили цілу фуру з підробленими Лабубу з Китаю.

Ми також писали, що злочинці в масках пограбували магазин іграшок у місті Ла-Пуенте в штаті Каліфорнія. Злодії забрали десятки Лабубу і розгромили магазин, але поліції вдалося знайти частину колекційних ляльок