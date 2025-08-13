Фанатка игрушек Jellycat грабила магазины и получила психологическую травму (видео)

38-летняя Саманта Лоуренс из Англии, воровавшая игрушки в магазинах, избежала тюрьмы даже после того, как видео с ее преступлениями попали в сеть и стали вирусными. Более того, она заявила, что тоже пострадала.

Лоуренс попала на камеры садового центра Святого Петра в Вустере, где своровала плюшевых игрушек Jellycat на 650 фунтов стерлингов, распихав их по сумкам и в карманы брюк, пишет The Sun. Одну из довольно больших игрушек она судорожно пытается засунуть себе в штаны, после чего убегает прочь.

На следующий день она совершила аналогичную кражу в торговом центре The Valley в Ившеме, где украла игрушки Jellycat на сумму 121 фунт стерлингов. Позже она вернулась в тот же ТЦ, украв еще игрушек на 170 фунтов стерлингов.

Женщина была опознана камерами видеонаблюдения, и полиция нагрянула в ее дом в Нортоне, Ившем, где правоохранители обнаружили сотни украденных игрушек Jellycats.

Выступая перед магистратским судом Вустера, она признала себя виновной в трех случаях кражи. Прокурор Лорен Милличип сообщила суду, что Лоуренс украла Jellycats на общую сумму 948,28 фунтов стерлингов.

Саманта Лоуренс попала на камеры видеонаблюдения

"Полицейские прибыли по ее адресу и обнаружили игрушки Jellycats, некоторые из которых, по ее словам, она купила сама. "Она сказала полиции, что зашла в магазины с намерением украсть Jellycats", – сказала прокурор.

В суде было установлено, что видеозапись похищения Лоуренс игрушек Jellycat стала вирусной в интернете, что нанесло ущерб ее психическому здоровью. Адвокат подозреваемой в воровстве Крис Аггри заявил, что она принимала комплекс лекарств от тревожности.

"Она подверглась нападкам в социальных сетях, и в результате ее психическое здоровье пострадало. Она усвоила урок и глубоко раскаивается", – сказал юрист.

Лоуренс было предписано компенсировать ущерб магазинам, где она совершила кражу, выплатить штраф и надбавку потерпевшим.

Председатель суда Кэролайн Тейлор заявила:

"Мы выслушали ваши доводы. "Вопросы серьезные, вы намеренно нападали на магазины, один из которых был совершен дважды в отдельности. Суммы немалые. Вы выплатите компенсацию в размере 657,79 фунтов стерлингов St Peter's и 292,49 фунтов стерлингов The Valley. Мы приняли во внимание ваше признание вины, поэтому штраф в размере 180 фунтов стерлингов был снижен до 120 фунтов стерлингов в связи с этим признанием вины. Вы также заплатите 48 фунтов стерлингов в качестве компенсации жертвам".

Суд заслушал информацию о том, что Лоуренс уже сотрудничает со службой пробации, и мировые судьи заявили, что ожидают продолжения этой практики.

Что такое Jellycats

Jellycats — это мягкие игрушки уникальной формы, которые сейчас невероятно популярны благодаря своему необычному дизайну и невероятно мягкому материалу. За последний год популярность бренда значительно выросла. В результате по Великобритании прокатилась волна преступлений, связанных с кражей игрушек, и подделки стали появляться повсюду.

Магазин игрушек Jellycat

В апреле на магазин The Gorge Bear Company в Чеддере, графство Сомерсет, совершили дерзкое нападение по меньшей мере два вора. В ходе странного ночного рейда они украли мягкие игрушки Jellycat на сумму 20 000 фунтов стерлингов.

Это происходит на фоне опасений, что организованные группы магазинных воров охотятся за Jellycat, чтобы перепродавать их онлайн по цене до 2400 фунтов стерлингов. А когда игрушки Labubu стали вирусными, преступники начали охотиться и на них.

Владельцы игрушек сообщали, что воры вырывали у них брелоки из сумок на ходу и даже разбивали окна автомобилей, чтобы добраться до плюшевых игрушек.

