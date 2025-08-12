Банда ворвалась в магазин и украла весь запас кукол Лабубу на 30 000 долларов (видео)

Преступники в масках ограбили магазин игрушек в городе Ла-Пуэнте в штате Калифорния. Воры забрали десятки Лабубу и разгромили магазин, но полиции удалось найти часть коллекционных кукол.

Инцидент произошел примерно в 1:29 ночи 6 августа. Банда ворвалась в магазин One Stop Sales, в котором продают популярные игрушки Лабубу. Как сообщили в Euronews, на видео с камер наблюдения попали по меньшей мере четверо воров в масках и балаклавах.

Шерифское управление установило, что преступники использовали для побега белую машину Toyota Tacoma, которая была угнанной. Позже грузовик нашли.

"Сегодня нас ограбили, забрали весь товар и разгромили магазин. Мы до сих пор в шоке. Пожалуйста, поделитесь этим постом и помогите нам найти этих воров", — написал магазин в Instagram, опубликовав видеозапись с камер.

Совладелица One Stop Sales Джоанна Авендано в интервью ABC7 Los Angeles рассказала, что на момент ограбления магазин работал всего два месяца. По ее словам, речь идет об убытках в примерно 30 тысяч долларов.

"Мы так тяжело работали, чтобы достичь этого, а они просто пришли и, будто ничего не произошло, забрали все, это действительно ужасно", — подчеркнула Авендано.

Камеры сняли, как воры выбили входную дверь ночью перед тем, как вынести весь запас игрушек из магазина. Совладелица наблюдала за ограблением онлайн.

"Мне вдруг захотелось проверить телефон. Когда я проверила телефон, то увидела движение и услышала звук, доносившийся из передней части. Я наблюдала за всем: от того, как они вошли, до того, что они брали. Я паниковала, потому что просто... не могла ничего сделать", — поделилась она.

На электронику, наличные и другие товары, казалось, банда и не обратила внимания. Злоумышленники брали именно коллекционные куклы Лабубу. Авендано убеждена, что ограбление было сжигаемым. Она вспомнила, как заметила подозрительный грузовик возле магазина перед закрытием накануне. Кроме того, женщина считает, что воры следили за бизнесом через соцсети, ведь как раз перед инцидентом был опубликован анонс о новом пополнении запасов.

Впоследствии в One Stop Sales заявили, что часть товара им вернули шерифы. Дело об ограблении расследуют.

Часть игрушек нашли и вернули, детали неизвестны Фото: One Stop Sales / Instagram

11 августа стало известно, что в доме, расположенном в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния), нашли похищенные куклы Лабубу. В CBC News передали, что было изъято 14 коробок с товаром, который готовили к перепродаже по всей стране. Один подозреваемый попытался сбежать и был задержан, а игрушки вернули законным владельцам.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: CHINO POLICE DEPARTMENT

"Это не мы, друзья! Это кто-то другой", — заявили в магазине, положив конец дискуссиям о связи между этими событиями.

Реакция магазина, в котором также украли Лабубу Фото: Скриншот

Напомним, китайский блогер заявил о погроме в своем доме из-за ценной куклы Лабубу. По его словам, убытки после визита "капризного" ребенка достигают 56 тысяч долларов.

Украинские таможенники 12 августа заявили, что на границе со Словакией разоблачили попытку контрабанды игрушек Лабубу. Фура с тысячами кукол направлялась к волынскому предпринимателю, все товары изъяли.