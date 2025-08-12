Банда увірвалась у крамницю і вкрала увесь запас ляльок Лабубу на 30 000 доларів (відео)

Злочинці у масках пограбували магазин іграшок у місті Ла-Пуенте в штаті Каліфорнія. Крадії забрали десятки Лабубу та розгромили крамницю, але поліції вдалося знайти частину колекційних ляльок.

Інцидент стався приблизно о 1:29 ночі 6 серпня. Банда увірвалась в магазин One Stop Sales, в якому продають популярні іграшки Лабубу. Як повідомили в Euronews, на відео з камер спостереження потрапили щонайменше четверо злодіїв у масках і балаклавах.

Шерифське управління встановило, що злочинці використали для втечі білу машину Toyota Tacoma, яка була викраденою. Пізніше вантажівку знайшли.

"Сьогодні нас пограбували, забрали весь товар і розгромили магазин. Ми досі в шоку. Будь ласка, поділіться цим дописом і допоможіть нам знайти цих злодіїв", — написав магазин в Instagram, опублікувавши відеозапис з камер.

Співвласниця One Stop Sales Джоанна Авендано в інтерв’ю ABC7 Los Angeles розповіла, що на момент пограбування крамниця працювала лише два місяці. З її слів, йдеться про збитки у приблизно 30 тисяч доларів.

"Ми так важко працювали, щоб досягти цього, а вони просто прийшли й, ніби нічого не сталося, забрали все, це дійсно жахливо", — підкреслила Авендано.

Камери зафільмували, як злодії вибили вхідні двері вночі перед тим, як винести увесь запас іграшок з магазину. Співвласниця спостерігала за пограбуванням онлайн.

"Мені раптом захотілося перевірити телефон. Коли я перевірила телефон, то побачила рух і почула звук, що долинав з передньої частини. Я спостерігала за всім: від того, як вони увійшли, до того, що вони брали. Я панікувала, бо просто… не могла нічого вдіяти", — поділилась вона.

На електроніку, готівку та інші товари, здавалось, банда й не звернула уваги. Зловмисники брали саме колекційні ляльки Лабубу. Авендано переконана, що пограбування було спалюваним. Вона згадала, як помітила підозрілу вантажівку поблизу магазину перед закриттям напередодні. Окрім того, жінка вважає, що крадії стежили за бізнесом через соцмережі, адже якраз перед інцидентом був опублікований анонс про нове поповнення запасів.

Згодом в One Stop Sales заявили, що частину товару їм повернули шерифи. Справу про пограбування розслідують.

Частину іграшок знайшли й повернули, деталі невідомі Фото: One Stop Sales / Instagram

11 серпня стало відомо, що у будинку, розташованому в окрузі Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія), знайшли викрадені ляльки Лабубу. У CBC News передали, що було вилучено 14 коробок з товаром, який готували до перепродажу по всій країні. Один підозрюваний спробував втекти й був затриманий, а іграшки повернули законним власникам.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: CHINO POLICE DEPARTMENT

"Це не ми, друзі! Це хтось інший", — заявили у крамниці, поклавши край дискусіям щодо зв’язку між цими подіями.

Реакція магазину, в якому також вкрали Лабубу Фото: Скриншот

Нагадаємо, китайський блогер заявив про погром у своєму будинку через коштовну ляльку Лабубу. З його слів, збитки після візиту "капризної" дитини сягають 56 тисяч доларів.

Українські митники 12 серпня заявили, що на кордоні зі Словаччиною викрили спробу контрабанди іграшок Лабубу. Фура з тисячами ляльок прямувала до волинського підприємця, усі товари вилучили.