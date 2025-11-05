Плював у жінок і бив їх на очах дітей: київському хулігану винесли вирок (фото, відео)

П'ять із половиною років позбавлення волі отримав киянин, який у Дарницькому районі столиці у вересні та жовтні цього року нападав на жінок із дітьми.

31-річного чоловіка визнали винним у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Під час слідства з'ясувалося, що фігурант після вживання алкоголю ставав агресивним, тому на вулиці підходив до незнайомих жінок, які гуляли з дітьми, погрожував їм, штовхав і бив.

Хулігана затримали та передали до рук правоохоронців Фото: Київська міська прокуратура

Одну з потерпілих він побачив на дитячому майданчику, підійшов до неї, плюнув в обличчя і почав залякувати.

Інша жінка йшла вулицею з дитячим візочком. Чоловік схопив її за волосся, штовхнув у двері кав'ярні та завдав їй удару ногою. Ці кадри зафіксувала камера відеоспостереження.

На момент вчинення цих дій він перебував на іспитовому строку за вчинення крадіжки.

За сукупністю порушень за підтримки публічного обвинувачення прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва його визнали винним.

