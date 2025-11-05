Плевал в женщин и бил их на глазах детей: киевскому хулигану вынесли приговор (фото, видео)

Пять с половиной лет лишения свободы получил киевлянин, который в Дарницком районе столицы в сентябре и октябре этого года нападал на женщин с детьми.

31-летнего мужчину признали виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающемся особой дерзостью или исключительным цинизмом, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В ходе следствия выяснилось, что фигурант после употребления алкоголя становился агрессивным, поэтому на улице подходил к незнакомым женщинам, которые гуляли с детьми, угрожал им, толкал и избивал.

Хулигана задержали и передали в руки правоохранителям Фото: Киевская городская прокуратура

Одну из потерпевших он увидел на детской площадке, подошел к ней, плюнул в лицо и стал запугивать.

Другая женщина шла по улице с детской коляской. Мужчина схватил ее за волосы, толкнул в дверь кофейни и нанес ей удар ногой. Эти кадры запечатлела камера видеонаблюдения.

Відео дня

Мужчина напал на молодую мать возле кофейни

На момент совершения этих действий он находился на испытательном сроке за совершение кражи.

По совокупности нарушений при поддержке публичного обвинения прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева его признали виновным.

Напомним, накануне жительница Киева Татьяна Скрипка сообщила о якобы серии нападений на женщин в Оболонском районе столицы. По ее словам, неизвестный в темное время суток подходит к прохожим и наносит удары молотком, а пострадавших якобы по меньшей мере 11. Автор предположила, что нападавший может быть местным жителем.

Очевидцы описывали нападающего как человека с голубыми волосами, который якобы наносит удары молотком и забирает обувь пострадавших как "трофей".

Позже появилась информация, что это могла быть женщина, а не мужчина, как думали изначально.