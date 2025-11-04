Не маньяк, а "Мальвина": в сети назвали возможную нападающую на женщин в Киеве

На Оболони местные жители сообщают о женщине с синими волосами, которую прозвали "Мальвина", которая якобы неоднократно нападала на женщин и детей в районе "Братиславы". Киевлянка, которая имела информацию об этих случаях, уточнила детали инцидентов и объяснила, как происходило взаимодействие с полицией.

Как сообщила в Facebook пользовательница под именем Tatiana Skripka, в течение нескольких недель в локальных сообществах Оболони обсуждалась женщина в возрасте около 30-40 лет с яркими синими волосами, которую местные прозвали "Мальвина". По словам киевлянки, она якобы несколько раз вела себя агрессивно по отношению к женщинам и детям, в частности нападала сзади, иногда нанося удары по голове. В комментариях в районных группах упоминалась информация об 11 пострадавших, а также сообщалось, что женщину уже доставляли в отделение полиции в октябре.

Женщина уточнила, что ее сообщение было итогом обсуждений в местном сообществе и имело целью предупреждение жителей о возможной опасности.

Публикация Tatiana Skripka в Facebook Фото: Скриншот

Около 23:00 того же дня в квартиру киевлянки прибыл патруль полиции без предварительного уведомления. Женщина отметила, что не является свидетелем или подозреваемой по какому-либо делу и считает ночной визит необоснованным. Она подчеркнула, что готова предоставить информацию только в рамках закона и после подтверждения личности представителей правоохранительных органов.

В связи с инцидентом киевлянка подала жалобу на действия патруля, отметив необходимость соблюдения процедур и прав граждан при взаимодействии с полицией.

В Киеве, вероятно, появился маньяк: что об этом известно

Ранее в Facebook пользовательница под именем Tatiana Skripka сообщала о якобы серии нападений на женщин в Оболонском районе. По ее словам, неизвестный в темное время суток подходит к прохожим и наносит удары молотком, а пострадавших якобы по меньшей мере 11. Автор предположила, что нападавший может быть местным жителем.

Кроме того, она вспомнила еще одного человека — женщину с психическими расстройствами, которая якобы тоже нападает на женщин, царапает и наносит удары по лицу. Автор назвала эту женщину "известной фигурой" района и отметила, что она длительное время не проходит лечение, а действующее законодательство запрещает принудительную госпитализацию без согласия.

Киевлянка предупредила жителей не ходить в одиночку поздно вечером в парки и набережную из-за реальной угрозы.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что правоохранители проверяют эти сообщения, однако никаких официальных заявлений от пострадавших не поступало. Полиция установила контакт с автором сообщения и ждет дополнительных данных. Жителей призывают пользоваться проверенными источниками и сообщать любую важную информацию на 102.

Напомним, что до этого в сообщениях пользователи описывали нападающего как человека с голубыми волосами, который якобы наносит удары молотком и забирает обувь пострадавших как "трофей".

