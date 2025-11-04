Не маніяк, а "Мальвіна": у мережі назвали можливу нападницю на жінок у Києві

На Оболоні місцеві мешканці повідомляють про жінку з синім волоссям, яку прозвали "Мальвіна", яка нібито неодноразово нападала на жінок і дітей у районі "Братислави". Киянка, яка мала інформацію про ці випадки, уточнила деталі інцидентів і пояснила, як відбувалася взаємодія з поліцією.

Як повідомила в Facebook користувачка під ім’ям Tatiana Skripka, протягом кількох тижнів у локальних спільнотах Оболоні обговорювалася жінка віком приблизно 30–40 років із яскравим синім волоссям, яку місцеві прозвали "Мальвіна". За словами киянки, вона нібито кілька разів поводилася агресивно щодо жінок і дітей, зокрема нападала ззаду, іноді завдаючи удари по голові. У коментарях у районних групах згадувалася інформація про 11 постраждалих, а також повідомлялося, що жінку вже доставляли до відділку поліції у жовтні.

Жінка уточнила, що її допис був підсумком обговорень у місцевій спільноті та мав на меті попередження мешканців про можливу небезпеку.

Публікація Tatiana Skripka у Facebook Фото: Скриншот

Близько 23:00 того ж дня до квартири киянки прибув патруль поліції без попереднього повідомлення. Жінка зазначила, що не є свідком або підозрюваною у будь-якій справі і вважає нічний візит необґрунтованим. Вона підкреслила, що готова надати інформацію лише у межах закону та після підтвердження особи представників правоохоронних органів.

У зв’язку з інцидентом киянка подала скаргу на дії патруля, наголосивши на необхідності дотримання процедур та прав громадян під час взаємодії з поліцією.

У Києві, ймовірно, з'явився маніяк: що про це відомо

Раніше в Facebook користувачка під ім’ям Tatiana Skripka повідомляла про нібито серію нападів на жінок в Оболонському районі. За її словами, невідомий у темний час доби підходить до перехожих та завдає ударів молотком, а постраждалих нібито щонайменше 11. Авторка припустила, що нападник може бути місцевим жителем.

Крім того, вона згадала ще одну особу — жінку з психічними розладами, яка нібито теж нападає на жінок, дряпає та завдає ударів по обличчю. Авторка назвала цю жінку "відомою постаттю" району та зазначила, що вона тривалий час не проходить лікування, а чинне законодавство забороняє примусову госпіталізацію без згоди.

Киянка попередила мешканців не ходити наодинці пізно ввечері в парки та набережну через реальну загрозу.

Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що правоохоронці перевіряють ці повідомлення, проте жодних офіційних заяв від потерпілих не надходило. Поліція встановила контакт з авторкою допису та чекає додаткових даних. Мешканців закликають користуватися перевіреними джерелами та повідомляти будь-яку важливу інформацію на 102.

Нагадаємо, що до цього у дописах користувачі описували нападника як особу з блакитним волоссям, яка нібито завдає ударів молотком і забирає взуття постраждалих як "трофей".

