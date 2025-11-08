Так роблять вже в Росії: Флеш про можливе обмеження мобільного зв'язку в Україні

За його словами, треба порушити питання не про відключення зв'язку, а скоріш про правила надання послуг.

Відомий український фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі опублікував новину із РФ про "охолодження" для абонентів, які певний час були в міжнародному роумінгу або сама сім-картка була неактивна понад 72 години. Та заявив, що в Україні "ймовірно" доведеться повернутися до обговорення питання обмежень у сфері мобільного зв'язку.

За його словами, такі ж заходи вживає і РФ: вже близько місяця всім SIM-карткам інших країн при реєстрації в росії не надаються послуги передачі даних, а тільки дзвінки на 24 години. Також в Росії обговорюється питання аналогічного правила для SIM-карт, які не були в мережі більше 72 годин.

За його словами, у Росії бояться повторення операції "Павутина", коли сотні дронів з управлінням через LTE атакували військові об'єкти.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12094, який має на меті покращити якість мобільного зв’язку та забезпечити стабільний інтернет для всіх громадян. Закон передбачає встановлення нових стандартів швидкості та створює умови для того, щоб мережі залишалися стійкими навіть під час надзвичайних ситуацій.

Попри те, що наразі в Україні не планують вимикати мобільний зв'язок під час атак дронів Shahed, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський говорив, що все ж таки розглядаються технічні можливості щодо блокування зв'язку під час повітряної тривоги.