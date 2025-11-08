Так делают уже в России: Флеш о возможном ограничении мобильной связи в Украине

По его словам, надо поставить вопрос не об отключении связи, а скорее о правилах предоставления услуг.

Известный украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале опубликовал новость из РФ об "охлаждении" для абонентов, которые определенное время были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов. И заявил, что в Украине "вероятно" придется вернуться к обсуждению вопроса ограничений в сфере мобильной связи.

По его словам, такие же меры принимает и РФ: уже около месяца всем SIM-картам других стран при регистрации в россии не предоставляются услуги передачи данных, а только звонки на 24 часа. Также в России обсуждается вопрос аналогичного правила для SIM-карт, которые не были в сети более 72 часов.

По его словам, в России боятся повторения операции "Паутина", когда сотни дронов с управлением через LTE атаковали военные объекты.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №12094, который имеет целью улучшить качество мобильной связи и обеспечить стабильный интернет для всех граждан. Закон предусматривает установление новых стандартов скорости и создает условия для того, чтобы сети оставались устойчивыми даже во время чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на то, что сейчас в Украине не планируют выключать мобильную связь во время атак дронов Shahed, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский говорил, что все же рассматриваются технические возможности по блокированию связи во время воздушной тревоги.