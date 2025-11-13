ВАКС відправив під варту ще одну фігурантку "плівок Міндіча": названо суму застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжує обрання запобіжного заходу фігурантам найбільшого корупційного скандалу в енергетиці.

13 листопада ВАКС відправив під варту співробітницю "бек-офісу" з легалізації коштів за корупційними схемами в "Енергоатомі", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як пише"Економічна правда", це Людмила Зоріна.

Як альтернативу їй призначили заставу в 12 млн грн. У разі її внесення вона має з'являтися до детективів, прокурорів і до суду за першим викликом і не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідства або суду. Її зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Зоріна — одна з чотирьох "працівників" так званого бек-офісу з легалізації коштів. Слідство стверджує, що вона займалася обліком підконтрольних компаній, підготовкою документів і звітності, контролем довіреностей і особисто брала участь у легалізації коштів.

Ще одного "співробітника" бек-офісу ВАКС відправив під варту напередодні з альтернативою внесення 95 млн грн застави. Йдеться про Ігоря Фурсенка, якого називають "бухгалтером схем Міндіча". На плівках він фігурував як "Решик". Фурсенко влаштувався на роботу в компанію-виробника ракет Fire Point ("Фламінго") з метою отримати можливість виїжджати за кордон і вільно пересуватися територією України.

Спочатку прокурори просили для нього рекордну заставу в 254 млн грн, проте суддя зменшив цю суму і відправив його під варту до 8 січня 2026 року.

Крім того, ВАКС зобов'язав НАБУ внести відомості до ЄРДР і почати розслідування щодо можливих корупційних правопорушень заступника голови НБУ Дмитра Олійника.

Таке рішення суд ухвалив після звернення економіста Бориса Кушнірука. За його твердженням, передані ним слідчим матеріали містять ознаки можливого приховування активів через майно в ОАЕ.

Тим часом Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі з Тимуром Міндічем і співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів, заперечує звинувачення НАБУ і САП і заявив, що повернеться в Україну, "коли буде час".

Нагадаємо, 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову. Фігуранта справи про масштабну корупцію в енергетиці та оборонній сфері, який на "плівках Міндіча" відомий під позивним "Тенор", помістили в СІЗО на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 40 млн гривень.

Цього ж дня суд ухвалив запобіжний захід і для колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка. Його взяли під варту до 8 січня з правом внесення застави у 126 млн гривень. Слідство вважає, що Миронюк був причетний до масштабної схеми відмивання коштів у державній компанії "Енергоатом".

Уже найближчим часом правоохоронці проведуть ще кілька обшуків у Міноборони. Слідчі дії проводитимуть у рамках розслідування щодо завищених цін у контрактах.