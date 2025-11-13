ВАКС отправил под стражу еще одну фигурантку "пленок Миндича": названа сумма залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжает избрание меры пресечения фигурантам крупнейшего коррупционного скандала в энергетике.

13 ноября ВАКС отправил под стражу сотрудницу "бэк-офиса" по легализации средств по коррупционным схемам в "Энергоатоме", сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как пишет "Экономическая правда", это Людмила Зорина.

В качестве альтернативы ей назначили залог в 12 млн грн. В случае его внесения она должна являться к детективам, прокурорам и в суд по первому вызову и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следствия или суда. Ее обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Зорина – одна из четырех "работников" так называемого бэк-офиса по легализации средств. Следствие утверждает, что она занималась учетом подконтрольных компаний, подготовкой документов и отчетности, контролем доверенностей и лично участвовала в легализации средств.

Відео дня

Еще одного "сотрудника" бэк-офиса ВАКС отправил под стражу накануне с альтернативой внесения 95 млн грн залога. Речь идет от Игоре Фурсенко, которого называют "бухгалтером схем Миндича". На пленках он фигурировал как "Решик". Фурсенко устроился на работу в компанию-производителя ракет Fire Point ("Фламинго") с целью получить возможность выезжать за границу и свободно передвигаться по территории Украины.

Изначально прокуроры просили для него рекордный залог в 254 млн грн, однако судья уменьшил эту сумму и отправил его под стражу до 8 января 2026 года.

Кроме того, ВАКС обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР и начать расследование в отношении возможных коррупционных правонарушений заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

Такое решение суд принял после обращения экономиста Бориса Кушнирука. По его утверждению, переданные им следователям материалы содержат признаки возможного сокрытия активов через имущество в ОАЭ.

Тем временем Александр Цукерман, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в сфере энергетики во главе с Тимуром Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств, отрицает обвинения НАБУ и САП и заявил, что вернется в Украину, "когда будет время".

Напомним, 12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову. Фигуранта дела о масштабной коррупции в энергетике и оборонной сфере, который на "пленках Миндича" известен под позывным "Тенор", поместили в СИЗО на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 40 млн гривен.

В этот же день суд принял меру пресечения и для бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка. Его взяли под стражу до 8 января с правом внесения залога в 126 млн гривен. Следствие считает, что Миронюк был причастен к масштабной схеме отмывания средств в государственной компании "Энергоатом".

Уже в ближайшее время правоохранители проведут еще несколько обысков в Минобороны. Следственные действия будут проводить в рамках расследования относительно завышенных цен в контрактах.