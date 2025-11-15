Маніфест кохання: пара, яка цілується в пошкодженій "Шахедом" квартирі в Києві, підкорила мережу (фото)

Життя і любов перемагають будь-які прикрощі, і це вкотре довела волонтерка і психологиня Софія Кіба та її чоловік.

Від ранку після нещодавнього чергового нічного обстрілу столиці російськими окупантами ЗМІ облетіли фото пари, яка в прорізі розбитого вікна на Оболоні цілується і, посміхаючись, незважаючи ні на що, радіє життю. Героїня кадрів прокоментувала в Instagram популярність, що несподівано звалилася на неї з чоловіком.

За словами дівчини, її коханий — іноземний доброволець, який служить в "Азові" (12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії України (НГУ)), який 10 листопада дістав кульове поранення в черевну порожнину та ледве видерся.

"15 листопада: приліт у мій будинок, де він допомагає мені прибрати скло, ще будучи на милицях. Ми досі вражені тим, як воно буває в житті", — написала Софія.

Ця історія дуже вразила підписників і просто небайдужих громадян.

"Софійко, ваші поцілунки є маніфестом любові. Незважаючи на все, любов перемагає! Добре, що з вами все добре", "Софійко, тут стільки Любові попри все! Як добре, що з вами все добре!", "Софійко, яким потужним свідченням ви і ваша любов є! Нехай вона береже вас далі!", "А я думала, що за парочка на рідній Оболоні. якнайшвидшого відновлення чоловікові та відновлення будинку!", — пишуть люди під фото і дякують парі за позитивні емоції та силу духу.

Нагадаємо, в ніч 14 листопада російський ударний дрон "Шахед" влучив у багатоповерхівку на Троєщині в Києві, де проживали сім'ї колишніх працівників Чорнобильської АЕС.

Серед постраждалих була Наталія Ходемчук, вдова першого загиблого працівника станції Валерія Ходемчука. Від отриманих травм вона померла в лікарні.

Також у ніч на 14 листопада жителі лівого берега Києва залишилися без тепла через атаку РФ.