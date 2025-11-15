Манифест любви: пара, целующаяся в поврежденной "Шахедом" квартире в Киеве, покорила сеть (фото)

Жизнь и любовь побеждают любые горести, и это в очередной раз доказала волонтер и психолог София Киба и ее муж.

С утра после недавнего очередного ночного обстрела столицы российскими оккупантами СМИ облетели фото пары, которая в проеме разбитого окна на Оболони целуется и, улыбаясь, несмотря ни на что, радуется жизни. Героиня кадров прокомментировала в Instagram неожиданно свалившуюся на нее с мужем известность.

По словам девушки, ее любимый – иностранный доброволец, который служит в "Азове" (12-я бригада специального назначения Национальной гвардии Украины (НГУ)), который 10 ноября получил пулевое ранение в брюшную полость и еле выкарабкался.

"15 ноября: прилет в мой дом, где он помогает мне убрать стекло, еще будучи на костылях. Мы до сих пор поражены тем, как оно бывает в жизни", – написала София.

Эта история очень впечатлила подписчиков и просто неравнодушных граждан.

"Софийка, ваши поцелуи являются манифестом любви. Несмотря на все, любовь побеждает! Хорошо, что с вами все хорошо", "Софийка, здесь столько Любви несмотря ни на что! Как хорошо, что с вами все хорошо!", "Софийка, каким мощным свидетельством вы и ваша любовь есть! Пусть она бережет вас дальше!", "А я думала что за парочка на родной Оболони. скорейшего восстановления мужчине и восстановления дома!", – пишут люди под фото и благодарят пару за позитивные эмоции и силу духа.

Напомним, в ночь 14 ноября российский ударный дрон "Шахед" попал в многоэтажку на Троещине в Киеве, где проживали семьи бывших работников Чернобыльской АЭС.

Среди пострадавших была Наталья Ходемчук, вдова первого погибшего работника станции Валерия Ходемчука. От полученных травм она скончалась в больнице.

Также в ночь на 14 ноября жители левого берега Киева остались без тепла из-за атаки РФ.