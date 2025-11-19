В Україні оновили графіки відключень електроенергії на 19 листопада

Компанія ДТЕК повідомила про оновлення графіків відключення електроенергії для Одеської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.

Це вже друге оновлення графіків за день — перше було близько 16:00. Про це повідомляє ДТЕК.

Стабілізаційних відключень впродовж 19 листопада буде більше. З чим це пов'язано — не повідомляється, але ймовірною причиною є російська атака ракетами та ударними дронами на українську енергетику.

Відключення світла у Києві

У столиці відключень буде більше для груп 2.1 та 2.2. Там, крім запланованих раніше відключень, вимикатимуть світло з 18:00 до 20:30.

оновлені графіки відключення електроенергії у Києві Фото: ДТЕК

Відключення світла в Київській області

На Київщині нові відключення стосуватимуться груп 1.1 та 1.2, де світло додатково буде відсутнє з 18:00 до 19:30, порівняно з минулими графіками. Також світло в групах 4.1 та 4.2 з'явиться не о 19:30, як планувалося, а о 20:00.

оновлені графіки відключення електроенергії на Київщину

Відключення світла в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині також є зміни графіків — для груп 1.1 та 1.2 скасували відключення світла, яке мало тривати з 22:30 до 24:00. Натомість тепер у цей час вимикатимуть світло в людей, які мають групу 2.1 та 2.2.

Також буде подовжено до 20:00 відключення світла для черги 3.1, але у черги 3.2 світло з'явиться в 21:00, а не в 22:30, як планувалося раніше. Натомість о 22:30 замість 21:00 світло з'явиться у мешканців, що мають чергу 4.2.

оновлені графіки відключення електроенергії на Дніпропетровщині Фото: ДТЕК

Відключення світла в Одеській області

В Одеській області збільшено кількість відключень для групи 1.1 та 1.2 — світло з'явиться не о 18:00, а о 20:00. У решти черг змін у графіках не зафіксовано.

оновлені графіки відключення електроенергії на Одещині Фото: ДТЕК

Відключення світла у Львівській області

На Львівщині додаткові 30 хвилин без світла проведе черга 1.1 — там електроенергія з'явиться о 21:30. Натомість у людей, що мають чергу 5.2 світло вимкнуть не о 21:00, а о 21:30.

оновлені графіки відключення електроенергії на Львівщині Фото: Львівобленерго

Зміни графіків по всій Україні

Про зміни графіків також повідомили в низці обленерго — зокрема, графіки змінені у Кіровоградській, Тернопільській, Запорізькій та Чернігівській області. Оновлені графіки розміщені на сайтах обленерго.

Відключення світла на 20 листопада

Компанія "Укренерго" повідомило, що завтра, 20 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина — наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Графіки застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг.

Раніше керівник "Укренерго" розповів, що нині Україна працює над захистом рівня "2+". У разі реалізації цього плану, зростуть шанси зберегти працездатність системи, і цілком можливо, що усю зиму застосовуватимуть графіки відключень, але кількість годин без світла коливатиметься.