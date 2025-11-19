В Украине обновили графики отключений электроэнергии на 19 ноября

Компания ДТЭК сообщила об обновлении графиков отключения электроэнергии для Одесской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.

Это уже второе обновление графиков за день — первое было около 16:00. Об этом сообщает ДТЭК.

Стабилизационных отключений в течение 19 ноября будет больше. С чем это связано — не сообщается, но вероятной причиной является российская атака ракетами и ударными дронами на украинскую энергетику.

Отключение света в Киеве

В столице отключений будет больше для групп 2.1 и 2.2. Там, кроме запланированных ранее отключений, будут выключать свет с 18:00 до 20:30.

обновленные графики отключения электроэнергии в Киеве Фото: ДТЭК

обновленные графики отключения электроэнергии в Киеве Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области

На Киевщине новые отключения будут касаться групп 1.1 и 1.2, где свет дополнительно будет отсутствовать с 18:00 до 19:30, по сравнению с прошлыми графиками. Также свет в группах 4.1 и 4.2 появится не в 19:30, как планировалось, а в 20:00.

Відео дня

обновленные графики отключения электроэнергии на Киевщину

обновленные графики отключения электроэнергии на Киевщину Фото: ДТЭК

Отключение света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине также есть изменения графиков — для групп 1.1 и 1.2 отменили отключение света, которое должно было длиться с 22:30 до 24:00. Зато теперь в это время будут выключать свет у людей, которые имеют группу 2.1 и 2.2.

Также будет продлено до 20:00 отключение света для очереди 3.1, но у очереди 3.2 свет появится в 21:00, а не в 22:30, как планировалось ранее. Зато в 22:30 вместо 21:00 свет появится у жителей, имеющих очередь 4.2.

обновленные графики отключения электроэнергии на Днепропетровщине Фото: ДТЭК

обновленные графики отключения электроэнергии на Днепропетровщине Фото: ДТЭК

Отключение света в Одесской области

В Одесской области увеличено количество отключений для группы 1.1 и 1.2 — свет появится не в 18:00, а в 20:00. У остальных очередей изменений в графиках не зафиксировано.

обновленные графики отключения электроэнергии в Одесской области Фото: ДТЭК

обновленные графики отключения электроэнергии в Одесской области Фото: ДТЭК

Отключение света во Львовской области

На Львовщине дополнительные 30 минут без света проведет очередь 1.1 — там электроэнергия появится в 21:30. Зато у людей, имеющих очередь 5.2 свет выключат не в 21:00, а в 21:30.

обновленные графики отключения электроэнергии на Львовщине Фото: Львовоблэнерго

Изменения графиков по всей Украине

Об изменениях графиков также сообщили в ряде облэнерго — в частности, графики изменены в Кировоградской, Тернопольской, Запорожской и Черниговской области. Обновленные графики размещены на сайтах облэнерго.

Отключение света на 20 ноября

Компания"Укрэнерго" сообщила, что завтра, 20 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина — последствия сегодняшней и предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики будут применяться с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей.

Ранее руководитель "Укрэнерго" рассказал, что сейчас Украина работает над защитой уровня "2+". В случае реализации этого плана, возрастут шансы сохранить работоспособность системы, и вполне возможно, что всю зиму будут применять графики отключений, но количество часов без света будет колебаться.