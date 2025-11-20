Личаківське кладовище розшириться: у Львові закінчуються місця для поховання військових

У Львові на цвинтарі, де ховають загиблих воїнів, залишилось лише 20 місць. У Львівській міській раді заявили, що готують нову ділянку для поховання військових, яка входить до меж Личаківського кладовища.

На Личаківському кладовищі залишилося 20 вільних місць. У Львові готують нову ділянку для поховання військових. Про це повідомили у міськраді 18 листопада.

"Локацію напрацьовували спільно з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань. До її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти", — зазначила пресслужба.

У Львівській міській раді наголосили, що усі захисники мають бути вшановані з повагою та гідністю.

19 листопада стало відомо, що нове місце для почесних поховань визначено на вулиці Пасічній.

"Це єдина рівнинна ділянка поблизу, придатна для облаштування сектору поховань. Вона стане сектором Поля почесних поховань №87, що входить до меж Личаківського цвинтаря та розташований у пішій доступності від нинішнього місця поховань на вул. Мечникова", — пояснили у міськраді.

Понад рік у Львові розглядали різні варіанти ділянок для розширення Личаківського кладовища. Окрім того, місто працює над створенням майбутнього загальноміського військово-меморіального кладовища. Воно відповідатиме світовій практиці вшанування військових.

