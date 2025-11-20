Лычаковское кладбище расширится: во Львове заканчиваются места для захоронения военных

Во Львове на кладбище, где хоронят погибших воинов, осталось всего 20 мест. Во Львовском городском совете заявили, что готовят новый участок для захоронения военных, который входит в границы Лычаковского кладбища.

На Лычаковском кладбище осталось 20 свободных мест. Во Львове готовят новый участок для захоронения военных. Об этом сообщили в горсовете 18 ноября.

"Локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечению памяти Героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты", — отметила пресс-служба.

Во Львовском городском совете отметили, что все защитники должны быть почтены с уважением и достоинством.

Во Львове на Лычаковском кладбище заканчиваются места для захоронения военных: где новый участок

19 ноября стало известно, что новое место для почетных захоронений определено на улице Пасечной.

"Это единственный равнинный участок поблизости, пригодный для обустройства сектора захоронений. Он станет сектором Поля почетных захоронений №87, входящего в границы Лычаковского кладбища и расположенного в пешей доступности от нынешнего места захоронений на ул. Мечникова", — пояснили в горсовете.

Фото нового участка Фото: Львівська міська рада Карта нового участка Фото: Львівська міська рада

Более года во Львове рассматривали различные варианты участков для расширения Лычаковского кладбища. Кроме того, город работает над созданием будущего общегородского военно-мемориального кладбища. Оно будет соответствовать мировой практике чествования военных.

