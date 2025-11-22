У Києві протестувальники тричі перекривали вулицю — що вимагали (фото, відео)

У Києві пройшов протест щодо необхідності облаштувати наземний перехід через бульвар Тараса Шевченка біля станції метро "Університет".

Під час протесту мітингувальники тричі перекривали вулицю, щоб звернути увагу голови МВС Ігоря Клименка на необхідність облаштувати наземний перехід. Про це повідомили в ГО "Пасажири Києва".

Там звернули увагу, що на мітинг зібралися люди з інвалідністю, батьки з дітьми та багато інших людей.

Що передувало цьому

28 жовтня активістка Іванна Малій зареєструвала петицію на сайті президента щодо необхідності продублювати підземний перехід біля метро "Університет" наземним.

Вона нагадала, що в 2019-му році проєкт створення наземного переходу став переможцем Громадського бюджету міста Києва 2020 року, а Київська міська рада виділила 402 тисячі гривень на облаштування цього переходу згідно з Бюджетом міста Києва на 2020-й рік.

"З того часу і по сьогодні Управління патрульної поліції в місті Києві відмовляється погоджувати схему організації дорожнього руху для цього переходу без вказання конкретних зауважень до виконаної схеми. Станом на жовтень 2025-го року таких необґрунтованих відмов, висловлених представниками поліції, було щонайменше 9", — пише Малій.

Активістка зазначає, що для того, щоб перейти на інший бік вулиці, треба подолати 79 сходинок, що дорівнює висоті 5-поверхового будинку. А зараз це питання набуває особливої важливості, адже необхідно забезпечити права і комфорт тисяч киян і гостей столиці, що отримали інвалідність і стали маломобільними внаслідок російської агресії. Мова, зокрема, про поранених військовослужбовців, ветеранів бойових дій, цивільних жертв російських обстрілів тощо.

Позиція КМДА

21 листопада КМДА представила результати імітаційного моделювання, проведеного фахівцями КП "Центр організації дорожнього руху". Це моделювання показало, що наземний пішохідний перехід навпроти ст.м. "Університет" не створить колапсу.

Там наголосили, що київська влада готова швидко облаштувати регульований наземний перехід, якщо поліція погодить його облаштування.

"Пропонуємо Національній поліції України погодити пішохідний перехід біля ст.м. Університет у вигляді експерименту на 2-3 місяці. Всі витрати і організацію бере на себе місто. Не спрацює – повернемо все назад і зробимо висновки. Однак неможливо змінювати Київ, якщо ми навіть не спробуємо, якщо боїмося. Соціальну та політичну відповідальність – беру на себе особисто я", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Результати моделювання

Моделювання показало, що середній час проїзду транспорту по бульв. Тараса Шевченка в ранковий пік в бік центра міста збільшиться всього на 0,8 секунди (+0,2%), а простою на цьому шляху – на 0,2 секунди (+0,1%).

А середня довжина черги (затору) перед перехрестями – зменшиться на 12,5 метрів завдяки дозуванню потоку.

Для водіїв, які повертаються з центру міста бульв. Тараса Шевченка ввечері середній час проїзду транспорту збільшиться на 8,7 секунди (+1,2%). А середня довжина черги (затору) перед перехрестями – зменшиться на 26,7 метра (-7,3%).

Натомість важливими змінами наземний перехід стане для пішоходів — безбар’єрний шлях від ст.м. Університет до вул. Пирогова скоротиться на 500 метрів, витрати часу – не менше ніж на 10 хвилин.

Урбаніст Сергій Пасюта зібрав позиції різних людей щодо цього переходу. Він зазначив, що проти виступає лише Управління патрульної поліції у місті Києві.

Натомість за дублювання підземного переходу наземним виступили Київська міська рада, міський голова Віталій Кличко, Департамент транспортної інфраструктури КМДА, КП "ЦОДР", спеціалісти з транспортного моделювання з профільної комерційної компанії "ПроМобільність", експертні громадські організації Києва у сфері транспорту і безбар'єрності, окремі народні депутати та депутати Київради.

При цьому Іванна Малій у своєму Instagram заявила, що наземний перехід на Університеті нібито особисто блокує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який у 2019-2023 роках був головою Національної поліції.

Нагадаємо, що з 11 листопада в Києві почали експлуатувати експериментальний світлофор нового зразка типу "Грецький хрест". Він покликаний підвищити рівень безпеки на перехресті при повороті ліворуч.