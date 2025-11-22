В Киеве протестующие трижды перекрывали улицу — что требовали (фото, видео)

В Киеве прошел протест относительно необходимости обустроить наземный переход через бульвар Тараса Шевченко возле станции метро "Университет".

Во время протеста митингующие трижды перекрывали улицу, чтобы обратить внимание главы МВД Игоря Клименко на необходимость обустроить наземный переход. Об этом сообщили в ОО "Пассажиры Киева".

Там обратили внимание, что на митинг собрались люди с инвалидностью, родители с детьми и много других людей.

протестующие в Киеве перекрыли улицу Фото: Пассажиры Киева/Facebook

Что предшествовало этому

28 октября активистка Иванна Малой зарегистрировала петицию на сайте президента о необходимости продублировать подземный переход возле метро "Университет" наземным.

Она напомнила, что в 2019-м году проект создания наземного перехода стал победителем Общественного бюджета города Киева 2020 года, а Киевский городской совет выделил 402 тысячи гривен на обустройство этого перехода согласно Бюджету города Киева на 2020-й год.

"С тех пор и по сей день Управление патрульной полиции в городе Киеве отказывается согласовывать схему организации дорожного движения для этого перехода без указания конкретных замечаний к выполненной схеме. По состоянию на октябрь 2025-го года таких необоснованных отказов, высказанных представителями полиции, было не менее 9", — пишет Малый.

Активистка отмечает, что для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, надо преодолеть 79 ступенек, что равно высоте 5-этажного дома. А сейчас этот вопрос приобретает особую важность, ведь необходимо обеспечить права и комфорт тысяч киевлян и гостей столицы, получивших инвалидность и ставших маломобильными в результате российской агрессии. Речь, в частности, о раненых военнослужащих, ветеранах боевых действий, гражданских жертвах российских обстрелов и т.д.

Позиция КГГА

21 ноября КГГА представила результаты имитационного моделирования, проведенного специалистами КП "Центр организации дорожного движения". Это моделирование показало, что наземный пешеходный переход напротив ст.м. "Университет" не создаст коллапса.

Там отметили, что киевская власть готова быстро обустроить регулируемый наземный переход, если полиция согласует его обустройство.

"Предлагаем Национальной полиции Украины согласовать пешеходный переход возле ст.м. Университет в виде эксперимента на 2-3 месяца. Все расходы и организацию берет на себя город. Не сработает — вернем все назад и сделаем выводы. Однако невозможно менять Киев, если мы даже не попробуем, если боимся. Социальную и политическую ответственность — беру на себя лично я", — отметил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

Результаты моделирования

Моделирование показало, что среднее время проезда транспорта по бульв. Тараса Шевченко в утренний пик в сторону центра города увеличится всего на 0,8 секунды (+0,2%), а простоя на этом пути — на 0,2 секунды (+0,1%).

А средняя длина очереди (затора) перед перекрестками — уменьшится на 12,5 метров благодаря дозировке потока.

Для водителей, которые возвращаются из центра города по бульв. Тараса Шевченко вечером среднее время проезда транспорта увеличится на 8,7 секунды (+1,2%). А средняя длина очереди (затора) перед перекрестками — уменьшится на 26,7 метра (-7,3%).

Зато важными изменениями наземный переход станет для пешеходов — безбарьерный путь от ст.м. Университет до ул. Пирогова сократится на 500 метров, затраты времени — не менее чем на 10 минут.

Урбанист Сергей Пасюта собрал позиции разных людей относительно этого перехода. Он отметил, что против выступает только Управление патрульной полиции в городе Киеве.

Зато за дублирование подземного перехода наземным выступили Киевский городской совет, городской голова Виталий Кличко, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, КП "ЦОДР", специалисты по транспортному моделированию из профильной коммерческой компании "ПроМобильность", экспертные общественные организации Киева в сфере транспорта и безбарьерности, отдельные народные депутаты и депутаты Киевсовета.

При этом Иванна Малий в своем Instagram заявила, что наземный переход на Университете якобы лично блокирует министр внутренних дел Игорь Клименко, который в 2019-2023 годах был главой Национальной полиции.

Напомним, что с 11 ноября в Киеве начали эксплуатировать экспериментальный светофор нового образца типа "Греческий крест". Он призван повысить уровень безопасности на перекрестке при повороте налево.